台故宮文物碎了 還有多少陰暗面？

故宮損毀國寶級文物消息在文化界流傳，我本來想，這是哪種搞笑電影 情節呀？不料，故宮院長在立委追問下承認確有此事，而且不只一件，已連續摔了三件，15世紀的瓷碗都碎了好幾片，不可逆的破壞令人心痛。

去年初發生此事，若非今日爆料，不知何時才會攤開到國人眼前。而綠營即刻啟動網軍，在社群媒體 說這些文物「不夠格叫做國寶」，甚且稱是要鬥故宮院長吳密察，這種對歷史文化之輕蔑讓人心寒。

國民政府遷台時期，將黃金、外匯及典藏文物運至台灣，文物就收藏到故宮博物院，因此，積極反中、去中的綠營厭惡故宮文物，也是其來有自。但退一萬步說，文物毀損呈現國際級博物館 缺乏專業，也缺乏責任感。

故宮裡想必很多知情人士，若綠營沒興趣查清楚，反指責爆料者，只讓人更加懷疑民進黨的治理能力。面對這種執政黨，在即將來臨的選舉，人民怎麼期待呢？

憑良心講，現在在台灣，擔心變成火藥庫、擔心政府亂撒錢、擔心經濟衰退、通貨膨脹、空氣汙染……，博物館摔碎了什麼似乎不是最重要，但若非立委揭弊，還有多少荒腔走板藏在執政黨美麗文宣背面，不被民眾所知呢？

蔡政府愈多陰暗面，爆料就愈多。而民眾無法依賴正常透明管道，卻得藉爆料一吐不公不義不合理，是號稱透明政府時代的大諷刺。