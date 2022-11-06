解放軍多獨生子女 能拚命？

近日，解放軍 在台灣周邊鬧騰得厲害；鄙人不禁陷入深思：這是人類歷史上從未出現過的一支由獨生子女組成的軍隊，其拚命精神究竟如何呢？打仗，那是分分秒秒要死人的，上一瞬還是人，下一瞬就變成鬼了。這支全獨苗軍隊怕不怕死？習近平 主席多次指出，軍人還得有血性。何謂血性，林彪說過：「上戰場，槍一響，老子下定決心，今天就死在戰場上了！」話糙理不糙。獨苗兵到底有沒有這種必死的決心呢？

早在改革開放初期，有人憂心忡忡地指出：現在都是獨生子女，未來誰來保衛21世紀中國的國境線？因為按照毛澤東時代的慣例，家家戶戶都有幾個兄弟姊妹，獨生子是不允許當兵的。這話頗有先見之明，然人微言輕，不受重視。時至今日，解放軍中除了極個別多胞胎、幸運的超生兒，幾乎所有大頭兵及團營級軍官都是獨生子女。

中國大陸最新的「兵役法」規定，依法參軍報國是所有中國公民的義務和權利。也就是說，參軍入伍與你是否獨生子女沒有任何關係，沒有任何法律說獨生子女就可以免除兵役，也沒有任何法律說獨生子女就能夠享受特權；現今解放軍是人類歷史上史無前例、由孤獨一支的獨苗組成的軍隊。

一胎化導致獨生子女在很多人生體驗方面頗為匱乏；獨生子女生下來就是小皇帝小公主，富人不必說，即便是窮人也把獨生子女當成心肝寶貝，集父母親、祖父母、外祖父母萬般寵愛於一身，驕嬌二氣，自不待言 。 從人性的角度講，獨生子女是全家人的依託，家長當然不希望他上戰場去打仗；然而，如果人人都這樣想，勢必造成平時戰時無兵可用的杌隉情況。

文革期間，為了逃避上山下鄉，參軍曾經一度成為青年的最佳出路，改革開放後，參軍不吃香了，畢竟進入部隊，就要聽從長官安排，再苦再累也得堅持。當兵太辛苦了，每天高強度的訓練，不是所有人都能咬牙忍受的，有頭有臉的父母不想讓自己唯一的孩子去受苦；而且，現在社會看重學歷，而軍人退伍後，如果沒有高學歷也很難從事一些體面輕鬆工作，很多時候還得重頭開始。

窮人的孩子早當家；這話現在可以改為窮人的孩子早當趙家兵，趙家軍貧困人口子女比例大、農村兵員輸出量多；徵集農村家庭獨生子女入伍，在服義務兵役期間，父母雙方均無勞動能力且生活困難的，應優先享受農村最低生活保障待遇。

相比之下，趙家軍專設大學生參軍優惠政策，系指高校畢業生應徵入伍服義務兵役所享有的一系列政策，倍受優待。沿海富裕地區青年當兵意願低，不得不採取變相抓壯丁的辦法，並給予其本人及家庭較高的經濟補助。

軍人這一職業天然具備一定的危險性，除去戰爭、救災之外，就算平時的軍事演習，也有可能遭遇不幸。死一個獨生子女，就等於絕了一戶。中華民族素來講究「不孝有三，無後為大」，須知，中國人對仇家最狠毒的詛咒就是斷子絕孫。犧牲的軍人對其家庭來說，是天崩地裂一樣的巨變；頂梁柱離去，對家裡的打擊可想而知。

獨苗兵能不能成為習近平主席所期許的血性男兒，能不能完成林彪副統帥「上戰場，槍一響，老子下定決心，今天就死在戰場上」的偉大號召呢？我給出的答案是：血性不血性誰也說不準，但是上了戰場，獨苗兵肯定能夠拚命向前、不計生死，這是因為其主觀意願並不重要，重要的是他們頭頂之上有政治委員。