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民以食為天 國以和為安

段建華╱洛杉磯

西方人用兩隻手拿刀和叉子用餐，我們中國人用一隻手吃飯。筷子給你的時候，叫一雙，這叫「道生一」。筷子用的時候必須一分為二，這是「一生二」。

「二生三」，什麼是三？動為陽，靜為陰，一陰一陽為之道，這就是「三」。

兩根筷子這麼一動，什麼芹菜、韭菜、花生米……，全夾撿起來了，這就叫「三生萬物」。

如果是兩根筷子都不動，什麼都夾不起來；兩根筷子都動，什麼也夾不起來。我們祖先把用筷子的傳統延續下來就是告訴我們，這就是中華民族的文化，這就是老子說的「道」。從而造就了中國人的「民以食為天」。

勢不同而理同。西方國家是兩黨或多黨制，中國是一統、一黨或一個中心，歷來最終統一天下的朝代，都叫中國，這叫「道生一」。

任何朝代都要和合共生，上和下合，君和民合，天下和合，這是「一生二」。「二生三」，什麼是三？和，為主，為君，為陽；合，為從，為民，為陰。一陰一陽為之道，這就是「三」。

陰陽和合形成太極，把民族、黨派、宗教、團體……，天下都和合起來了，這就叫「三生萬物」。如果天下不和合，天下就不共存、不安寧。

我們祖先把天下和合的傳統延續下來，就是告訴我們，這就是中華民族的文化，就是中華五千年文明史從不中斷的奥秘，也就是老子說的「道」。從而形成了中國的「國以和為安」。

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