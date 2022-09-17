4十1防疫法 戰勝BA.4、BA.5毒株

「4+1防疫 法」就是政府規定的打疫苗 、保持社交距離、戴口罩、勤洗手，再加勤漱口。自美國出現新冠疫情 ，我就用政府規定的四法防疫，勤漱口是我自加的。

我看到世界日報刋登南加州大學流行病學專家黄重德博士，研究氯西丁口腔消毒液防新冠的新聞，第二天就買了一瓶，每天早晚，外出前、回來後，或接觸過外人，都用此消毒液含潄。兩年來美國疫情嚴重，確診患者數千萬、死亡百萬。作為易感人群、高齡老人（87歲）的我卻安然無恙，還治好了我疼痛多年的牙周病。

自今年春季BA.4、BA.5亞州變異毒株，在美國肆虐以來，已經趨緩的疫情反彈。好些人都不敢外出，我堅持4十1防治法，到醫院治療高血壓、腰腿痛等老年病、購物逛商埸、公園，走親訪友照常外出，都安全無恙。

我還經歴過風險：今年7月下旬一次與一朋友同乘巴士行程一個半小時到羅蘭岡華人超市購物，巴士乘客爆滿，約三分之一的人未戴口罩；回家後第二天，朋友電話告知他喉痛發燒，新冠檢測呈陽性，可能我們乘坐的巴士有病毒攜帶者，他大意被感染了，要我注意。我立即去做核酸檢測，幸為陰性，身體也無任何不適。我將我潄口防毒之法傳授於他，他採用後自行隔離兩周，症狀消除，核檢轉陰。

據新聞媒體報導，BA.4、BA.5亞州變種病毒因潛伏期長、毒性大，傳染性強，没打疫苗或只打一劑、兩劑疫苗的人容易感染，打了兩劑加強針的老人和免疫力低下的人也很多被感染，而我曾與新冠病毒帶源者直接接觸，卻未被感染。老話說病從口入，我深感堅持政府規定的打疫苗等四項防疫法，再加個人「勤漱口」，多一層保障，完全可以戰勝新冠BA.4、BA.5毒株。

目前國家公衛部門預言，新冠病毒不斷變種，會與人長期共存。常言道「魔高一尺，道高一丈」，病毒長期存在，就應長期防控，與它鬥爭。近日上網我收到一個令人震驚和鼓舞的新聞視頻：德國科學家宣布，新冠病毒不像SARS病毒在肺部繁殖，感染第一周内還在喉嚨中廣泛傳播；生物科學專家經過實驗證實，用阿布莫納克溫水半鹽溶液漱口，可使口腔中的Pn值變成全鹼性，消除新冠病毒繁殖的機會。他們向總理和衛生部建議，要求民眾每人每天早上和外出前、回家後用半溫鹽水潄口清嗓子，可在一周内全部清除病毒，德國將終結疫情。

德國也是全世界醫學科學最先進國家之一，美國輝瑞疫苗的合作夥伴。我完全相信他們這一科研成果，繼續堅持4+1防疫法，與新冠病毒鬥爭。漱口防毒汲取德國漱口除毒法元素，改單純消毒液漱口與溫鹽水漱口交錯使用，減少消毒液用量，降低對口腔黏膜剌激傷害，提高消除新冠病毒功效，保障自己健康，也為美國早日終結新冠疫情貢獻微薄之力。

言必信、信必果，此文寫好早上，我便去住宅附近連鎖藥店打了新版輝瑞加強針疫苗。藥店店員告知，我是第一位去打新版疫苗的人，前兩劑加強針疫苗，我也是加州開始普打就去的，早打早受益。4+1防疫法，主要作用是打疫苗，再堅持每天漱口，相信我的計畫一定能够實現。