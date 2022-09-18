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婦女解放運動 從防禦轉進攻

楊建成／紐約

1840年美國「婦女解放運動」萌芽，但結婚婦女生育後，就被陷入「家庭主婦」角色繁瑣事務之中，剛起高潮的婦運，瓦解失敗。1960年代美國婦解領導人出資6萬元，請生物學家研發口服避孕丸，當避孕丸通過法律程序上市時，這位婦解大將預言：「婦女們終能主控生育」，世界將產生天翻地覆變化。

果不其然，美國人口增長率驟降，到1980年代，大專院校有2000多所因招生不足而關閉；美國兵源不足，放寬尺度廣召黑種人服役，軍中士兵25%係黑種人。美國黑兵多，必養黑將方能指揮，黑種人民權運動隨勢而起，從黑奴到黑人，從黑人到享公民權的美國人。

避孕藥內含有大量女性荷爾蒙，經婦女排泄物，滲入地下水，由動植物吸收，成為男性嬰兒食物成份。到2000年，全世界男子受到女性荷爾蒙影響，都變得「娘娘腔調」，同性戀也不得不合法化。

到1985年女權運動波浪衝到亞洲；台灣民法親屬篇：妻子以夫之住所為住所規定，被最高法院解釋為：妻有權決定自己「住所」，於是「妻子離家出走」合法化，以前報紙上經常出現的「警告逃妻」小廣告，頓然失去蹤影，妻子離異後也擁有撫養權，傳統「嫁夫隨夫」規範瓦解。離婚率高升不下，是當然社會趨勢，離家出走是日常生活，妻子怎樣動手「處理」老公，是當前女性「進攻性」行動策略。男人唯我獨尊的好日子，已成過去。

黑人 招生 同性戀

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東西博奕無止境

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