中國經濟危機乍現 恐成20大後灰犀牛

越是臨近中共 二十大召開，大陸政治氛圍越是緊繃。一切工作都為二十大的召開讓路，這已經成為大陸各級政府套在頭上的緊箍咒。國際政治觀察家普遍認為，有幾個跡象也證明了，習近平 會成功地進入第三任期。第一，當前，清零政策依然成為中南海的頭等大事，各級政府不敢怠慢；第二，儘管上半年中國經濟十分不樂觀，為此，李克強 南下深圳，期望重樹改革開放大旗，扭轉經濟不斷惡化的趨勢，然而，李克強的聲音依然被官方媒體邊緣化，幾乎被消音。第三，雖然戰狼外交有所收斂，但是台海依然風雲密佈，習近平武統臺灣的聲音，仍是近期中國對外政策的最強音。

但是，也有觀察家已經把焦點放在中共二十大以後，習近平能否穩定中共政權，關鍵是看他能否有效地解決中國諸多矛盾和棘手問題。尤其是在習執政十年來，中國經濟從高速發展期，轉入中速發展，現在進入低速發展。悲觀看法認為，中國經濟已經走在衰退的路上，危機早已出現，只是二十大之前，習近平通過維穩策略，粉飾太平而已。二十大以後，中國經濟危機有可能會大爆發。這恐怕會成為撼動中共政權基礎的灰犀牛。

在中共治國邏輯上，政府只要牢牢地控制社會媒體，透過輿論導向，加上強大的維穩力量，就可以完全控制國家，維持政府運作，有效地解決社會矛盾和經濟問題。但是，這個所謂的優勢是建立在個人意志高於一切的專制獨裁政權之上。常識告訴我們，一個正常的國家是不可能只靠維穩力量，就可以長期維持國家經濟繁榮和社會穩定。二十大以後，習近平是否有能力挽回中國經濟有可能斷崖式下跌的趨勢呢？

不斷惡化的國際環境，對中國經濟發展越來越不利，40年來，中國依賴美國市場賺取外匯收入的日子，恐怕一去不復返了。美國不僅斷了中國發展高科技的路子，甚至還阻止科技領域留學生赴美。美國這種策略既有短期功效，更有長期的盤算。隨著俄烏開戰，中國堅定地站在俄羅斯一邊，而得罪了歐盟，中國原本高舉「拉歐抗美」的戰略落空，也使得已經談判多年的中歐貿易協定陷入停滯。

這幾年，美國加大印太地區的資源投入，強化了美日同盟，使得日本堅定地站在美國一邊，中日關係陷入了僵局。大量日本製造業搬離中國，這恐怕嚴重削弱「中國製造」能力。當然，中國不是省油的燈，曾試圖拉攏韓國，助推中國高科技發展，然而，效果不彰，縱使韓國經濟十分依賴中國市場，自從韓國新總統尹錫悅上任以來，對外政策近乎完全倒向了美國。

如果G7國家與中國漸行漸遠 ，那麼，中國將失去了占全球GDP 45%的G7市場。這樣，改革開放將被迫轉向閉關自守。或許有人認為，印度，東南亞國家市場也很大，中國與他們合作應該有廣闊前景，可是，印度與東南亞國家與中國有著非常類似的國家經濟結構，它們是中國的強力競爭者，中國從這些國家討不到便宜。

擴大內需，加速內迴圈於是成為未來中國經濟發展必經之路，可是，三十年來中國改革開放構建的經濟結構，是外向型經濟，不可能在短期內調轉方向，而且中國深度參與全球化分工，當西方藍色供應鏈逐步成型之後，中國被迫不能再扮演「世界工廠」的角色，將讓中國GDP成長縮至4%以下，中國經濟總量將無法維持必需的社會就業率，這將嚴重影響了中國社會的安定穩定。

那麼，內迴圈能不能挽救這個下行的中國經濟呢？從三年前萬科喊出「活下去」到任正非警示，把「寒氣」傳給每一個人；從新東方巨人倒下，到恒大「大到不能倒」，今年卻轟然倒下；從螞蟻金服的IPO突然叫停，到中國股市舉步維艱；從疫情清零，到經濟被清零；從李克強喊出地方政府財政自救，到上半年全國所有省市自治區全部出現財政赤字。種種跡象都表明，中國經濟已經走到「活不下去」的邊緣。

即使二十大之後，習近平改變過去十年治國理念，重新啟動改革開放火車頭，也難以在短期之內扭轉中國經濟走下坡的趨勢。