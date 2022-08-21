環台軍演後 才是中共頭痛開始

斐洛西訪台其實根本就「不是個事」，因為它不就是一個美國議員訪問團的「半日遊」，但中共 為什麼會這麼緊張去搞什麼六大區「環台軍演」？還是那句老話，中共領導人及其所謂的智囊、幕僚，全都缺乏最基本的政治智慧，他們硬去把小事化為大事、大事化為禍事，這就是一個獨裁帝制集團阻絕言路的悲哀下場，這也就是一個封建落伍政權必然會定期改朝換代的主要原因。

中共的環台六大區軍演在表面上好像是耀武揚威了，但在實質上他們卻已經造成了以下這些「不可逆」的副作用：

一、台灣的人心被中共越推越遠，支持台獨的人只會愈來愈多，因為台灣人民開始真正感覺到中共在真實威脅他們早已習慣的自由民主生活方式。

二、中共因舉行如此大規模軍演，它明顯已步向俄羅斯 陷入俄烏戰爭泥淖的後塵。斐洛西訪台可能是美國一個套用俄烏戰爭模式的「陽謀」，其目的是把中共也拖下水去，來有效遏制中共並消磨其各方面的實力，正如同俄羅斯今日的處境。

三、斐洛西訪台輕易就引發中共「環台軍演」，那麼英國國會議員團年底訪台，中共是否還要再來一次環台軍演？這些軍演都是在燒大錢，固然中共家底不薄，但就算擁有金山銀山，這些壓榨人民血汗的鈔票也不應如此揮霍無度，因為這樣下去必會坐吃山空。但中共既然已經開了首例，若不繼續這樣幹下去，只怕他們會真的承受不了國際社會隨之而來的冷嘲熱諷及掩面竊笑。

四、中共「環台軍演」的動機必然是打算「以武逼統」，但這一點他們的領導人及所謂智囊、幕僚又再次失算。這次反而一定會促使台灣人民重新仔細檢討當前的國防及兵役政策。逢此變局，台灣民意必會做出積極反應去改進現行制度以應對中共的不斷威脅。

五、中共的「環台軍演」也明顯警醒了美國，儘管美國沒有預期斐洛西效應會讓中共領導人及其智囊、幕僚這麼容易就「上鉤」，但他們還是有很充分的時間去對此變局做出進一步的適當應對。基本上美國是確實可信的，這從他們對烏克蘭 的大量付出及援助可以得到十足驗證，更何況台灣對於美國的重要性明顯遠遠超過烏克蘭，外加上烏克蘭根本沒有類似「台灣關係法」的立法支撐，美國的對台政策相對也回不去了，因為美國如今已認定是中共率先改變了台海現狀。

直言之，兩岸之間的問題關鍵在於「主義」、「信仰」、「制度」以及多方面的南轅北轍，中共自己不去做徹底的反省及檢討，反而只知強迫台灣去屈服於其霸凌，接受中共的獨裁宰制。中共如此荒謬絕倫的霸道行徑不製造出世紀大悲劇，實難矣哉。