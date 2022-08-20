台大不應該只捏軟柿子

幸好管爺還未卸任，台大在社會輿論壓力下，不得不加快調查的腳步，在日前公佈了真相，正如一般社會人士所說，林智堅 的碩士論文就是抄襲的並決定取消其碩士學位，雖然兩天後他也被迫宣告退選，但是迄今他還是死不認錯毫無道歉的悔意，真正的目的恐怕是想扛起棄車保帥的責任，但是台大卻不能草草了事向惡勢力低頭，尤其是為了維護那些絕大多數憑真本事畢業的碩博士生的公平正義，絕對要把那個罪魁禍首的放水「叫獸」和還有不少個「類林智堅」一併清查清楚移送法辦，才能符合社會大眾的期待做為一個真正的台灣最高學府。否則台大身敗名裂成了替野心政客洗學歷的最高基地！

其實從弊案爆發以來，台灣的司法、監察單位都在裝睡對事情不聞不問，而教育部 更是荒謬的擺出事不關己的姿態，反而是只有民間正義人士提出告訴，政府官員為了仕途個個明哲保身噤若寒蟬，號稱是質詢弊案的立法議會更是裝聾作啞，對於教育部的行政疏失視若無睹，任由台大國發所胡作非為腐敗蟲生，根本不像是個五權分立所謂的民主社會，而是一個從上到下相互勾結的選票詐騙集團 。

所謂的「國發所」從錄取到畢業顯然疑點重重，似乎大可規避台大的體制和標準，而且畢業生中許多都是「類林智堅」型的，台大豈可就此打住不做全盤調查？

馬政府時期老老實實的執行黨政軍退出校園，蔡政府卻是毫不客氣的把黑手伸進校園，而且還囂張跋扈的公開霸凌台大，指鹿為馬的硬拗要還林智堅的清白，儼然一副老娘就是王法，要求全黨口徑一致絕不認錯，發動綠媒和網軍舖天蓋地的攻擊異議者，甚至還可以把問題又導向於是對岸的陰謀，企圖轉移焦點設下防火牆，防止案情繼續延燒揭露黑幕内的真相。

台灣升斗小民要十年寒窗戰戰兢兢才能苦讀成名，而野心政客卻能輕而易舉的混入台灣最高學府且不費吹灰之力洗出碩士、博士為仕途鋪路，台灣人再怎麼本土也不應該再容忍這麼卑鄙的手段繼續破壞社會的公平正義！