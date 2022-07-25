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挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

花開罩起來

曹中嶽／矽谷

夾竹桃花夾道開，

車人犬馬擦身來；

希君口罩常常戴，

疫粉塵防病不挨。

口罩

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波洛西訪台成美中穩局的探針

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