拜讀夏洋洲先生上法庭抗議交通警察 罰單的經過，他不是為200元而戰，他是為公平與正義而戰。幸好他碰到一位非裔女法官，顯然她對白人警察的過度執法很感冒，她連續撤銷三件罰單，讓那位白人警察面子無光。警察過度開罰交通違規，惡名昭彰，時有所聞。聽說他們可以分紅，為了分紅，而對善良老百姓開刀，我並不贊成。警察應該集中精力及時間，去針對真正罪犯，捉住他們，繩之以法。

有心存正義的法官，也有心存偏見與歧視的法官，自認為是太上皇。幾年前，我請個老墨來修補漏水的屋頂，花了幾千塊，還是漏水，我就到小額法庭告他。法官是位白人，他沒問什麼，就判老墨不必補償。很不幸的是，那老墨做的另一間屋頂，也發生同樣問題，不巧的又碰到同一老白法官，本來我感覺他想判我勝訴，但他看到被告的是老墨（不是老中），所以馬上改判後者勝訴，讓我目瞪口呆，自認倒楣不已。法官也是人，也有感情及偏見，所以能碰到一位耿直的法官，像中國宋朝的包青天，算是運氣好。

今年4月聯邦最高法院判決維持川普 總統於2017年簽訂的SALT(State and Local Tax)法律，即使眾院及許多藍州訴請撤銷該法律。可見司法權居然凌駕於立法及行政權之上，美國三權分立，到底誰大呢？

最高法院現在是右派6比3占上風，SALT法律是川普總統當時懲罰藍州，如加州、紐約州而訂的，所以應算是行政法條。此法律規定州及地方稅的最高聯邦免稅額，是每年1萬元（以前是無限）。拜登總統是民主黨 ，想要廢除它，有何不可？卻被最高法院擋了下來。可見司法系統裡面，充滿政黨之爭，最後吃虧的是廣大無辜老百姓。

即使上訴法院法官，也充滿左右不同的理念，偏共和黨的比較右傾，偏民主黨的則比較開放。我的朋友在庫卡蒙加（Rancho Cucamonga)有塊土地，最近被市府徵收做成一個新公園，只是為了市內另一個大開放案。但是不幸的是，我的朋友碰到的是一位不重視土地所有權（property right)的法官，結果朋友敗訴了。法官應是不左不右的，如今卻是非左即右，法官本來應該多保護少數族裔，像前述黑人女法官，但是事實上，少數族群在法庭，常常沒有得到公平與正義的裁決。

美國的陪審團制度，也是很特殊，必須得到全體一致的看法，才能做有無罪的判決。在這種情形下，很多嫌犯如果聘有好的律師，就可脫罪；沒錢的，就靠天吃飯了。所以在美國的司法體系下，很多有錢人，如果犯法可以請很好（但很貴）的律師來辯護脫身，窮人則免談。所以可說，法律常常是為富人設的。

美國地方法院法官，都是民選，所以難免脱不了政客的嘴臉，及金主的支持。如此，如何能保證他們選上後，辦案的公正性？所以我在票選地方法院的法官時，只看候選人的經驗，心中祈禱我選的是位公平及公正的法官。