拜登打通膨 想靠強勢美元

美國6月消費者物價指數（CPI）9.1％再爆表，刷新近41年新高紀錄，震驚全球金融經濟市場，大多數跨國機構預計Fed在7月加息75個基點，應該已板上釘釘，甚且不排除加大加息力度到100個基點的可能性。

美國貨物價格全面性飆漲，汽油價格環比上漲11.2％，更遠超其他類別物價，住房和食品價格飆升，更是當今CPI爆表的主要因素。

這勢必會積極迫使Fed不得不繼續堅持貨幣 緊縮路線。倘若Fed如目前市場預期，因為6月CPI爆表的震撼，在7月與9月的加息都達到100個基點的話，則可能顯示美國已改變對付當前超級通膨的戰略，由守勢性金融戰略，轉進攻勢性金融戰略。

當然，無論是加速升息 或擴大縮表，固然會如同多數專家看法一樣，產生局部性抑制通膨作用，但是兩者所肇致產業經濟部門成本高升，反而更助長通膨惡化，且也加速美國經濟陷於滯脹與大衰退的新窘局，這一負向效應其實恐怕更難衡平，更難被民眾及國際社會忍受。

不過，在耐受「沃克爾時刻」衝擊之際，因為傳統上只要提高美國利率水準，全世界都深信美元匯率 必定走向更強更高，能輕易發揮美元匯率的「非常態強勢」效應，使美元霸權再度顯露，最大程度吸引國際資金流注美國，同時也更能持續美元霸權地位，更容易針對目標國家的經濟財富大薅其羊毛，用來填補過去四年，川普及拜登貨幣大印鈔救市，及財政大撒幣創造出來高達6兆美元曠世窟窿。

正是藉由Fed積極提高升息縮表力度，更有助於美國打響「反向貨幣戰」；今年第二季美國「反向貨幣戰」正在獲勝，也就是說，讓美國輕易做到跟2008年世界金融海嘯危機後「贏得美元貶值之戰」一樣，現在美國是反向操作，且很快「贏得美元升值之戰」。

近月以來，美元波動幅度頗不尋常，而真正引起世人注目的是美元的匯率水準。

7月13日美元對歐元匯率達到1比1，這是2002年以來第一次；美元對日圓匯率也企及1998年以來最高水準。扣除通膨因素後，40年來美元貿易加權匯率指數，僅兩次出現幣值比當下更強勢，分別是2002年和1985年。

今天美國財政部的經濟邏輯與現下Fed貨幣支撐相結合，輕易推動美元上漲。美國經濟邏輯既推動美元走勢，又助力全世界經濟恢復某種平衡；但是，對於當前已相當窘迫的國際經濟社會來說，卻是極大不安且高度不確定性的痛苦。

Fed積極升息縮表，在一定程度上，可以讓強勢美元大大幫助美國解決問題。

今天美國的基本態勢是：強勢美元使出口更加困難，使美國跨國公司海外利潤減少，卻使進口商品比較便宜，立即有助於美國遏制爆表的通貨膨脹。

如此情境態勢下，Fed在7月與9月加息100個基點的可能性就很高了。