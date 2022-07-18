李家超的班子 清一色自己人

香港 回歸進入第26個年頭，第六任特首李家超班子正式運作，習大人已定下愛國者治港基調，出任官員只能是自己友，非愛國者莫問。加上選舉方法改變，立法會再沒有反對派，淪為橡皮圖章。

政治環境改變，李家超施政應該比前任林鄭容易，但李班子人數卻遠比林鄭多，記得林鄭宣誓上任時帶領官員只得十多人，像軍隊一個班。李家超領導的主要官員竟多達一個排之眾。副司級官員一增便是三位，新設多個局，副局長、副秘書長人數大增，加人不一定增效率。其實有能力的，一個頭頭便可領導一個司、局，增設副職，反而會限制職能的發揮，不如多加幾個執行能力強的下屬，能將工作做細做透。

當局檢討過往，認為青年學生、醫務界和社會福利 界都是重災區，學生在反送中運動中最不聽話，醫務人員策動過罷工，勞工福利界滲透入立法會，差點改變立法會的顏色。故此本屆政府教育文化醫療領域全由極左、根正苗紅和絕對信得過的自己人出任。教育局 長由蔡若蓮坐正，來自工聯會麥美娟主文化局，借用工運模式搞青年工作，盧寵茂醫師失意港大而轉往港大醫學院深圳分院當院長，現榮歸香港出任醫務衛生局局長，今後肯定給國內醫生護理人員大開方便之門。

香港不乏有出任政府首長的傑出人士，像葉劉淑儀這位女強人，出任過港英時代高官，回歸後能調整心態，出任董建華組閣保安局局長，勇敢推動23條立法，未為港人接受而黯然辭職。後來她組新民黨，組智庫，直選成功進入立法會當議員，再進入行政局。葉劉像在少林寺學到十八般武藝，勇闖木人巷，修成正果。但可惜多次參選特首，無緣亦無運，回歸25年，這次雖然當了行政會召集人，始終與特首位置緣慳一面。

香港另一位能人是曾鈺成，左派家庭出身，香港大學畢業，論資格，早已在圍內，地下黨員是也。有資歷有學識，又經長期政治洗禮，回歸後理應安排有個更好的位置。可是政治倫理只重視中央大員或者新進愛國者，地方出身的幹部被視作舊電池而被棄用。曾鈺成當的立法會主席，是個虛位，無法進入香港權力核心。他具特首材料，但是始終沒坐上這個位置。

另一位是上任行政會召人陳智思，祖父是泰國華人首富，父親是香港銀行大老，是典型愛國富商。陳智思熱心公益，出任無數香港社會公益團體要職，有公職王之美號。他出自金融界，具國際觀，且一表人才，接受訪問言辭娓娓動聽，處事持平公正，愛國之餘亦顧及港人利益，林鄭的送中條例他一開始就表示異議，證明他是個明事理有頭腦之人。陳還年輕，來日方長，只要風向變，坐上第七屆、第八屆特首之位，還是有機會的。

至於曾任財爺曾俊華在香港有很高民望，若一人一票直選，得勝無疑，可惜他没有得到祝福，過不了提名關，不敵林鄭，黯然離場。

毛皇帝常引用這兩句唐詩「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」。詩的意境能於香港呈現嗎？