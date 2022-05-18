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老年科學家 是全世界的財富

廖天（洛杉磯）

中國工程院院士、雜交水稻之父袁隆平老先生，於去年3月因去海南島試驗基地上班工作，不慎跌倒摔斷髖骨，引發心、肺、腎臟多功能衰竭，醫治無效於5月22日去世享年91歲。噩耗傳出國人悲慟，世界關注。聯合國微博讚揚袁隆平對人類「傑出的糧食貢獻並以」悼念。世界日報以特大字標題，報導評價了袁隆平研究成功雜交水稻，解決了中國14億人口吃飯問題的經歴和貢獻。

袁隆平原是一所農業中等專業學校的教師，1964年他面對中國人口眾多農業生產水準低、嚴重缺糧的情況下，以農技工作者的髙度責任感，打破經典遺傳學束縛，研究雜交水稻。經過10年努力，就在海南島三亞研究育成全世界第一個雜交水稻品種，第一年試種畝産高逹628公斤，超過平常水稻一倍。

袁隆平還多次到國外傳授雜交稻技術。目前印度、越南、印尼、美國、巴西等40多個國家和地區，己大面積推廣種植袁氏雜交水稻800萬公頃。每公頃比當地優良品種增產兩噸。近幾年還和他的助手研究成功海水稻和旱地稻。若推廣到全世界，60多億人口吃飯問題就可完全解決，不會出現糧荒。可惜他不幸早「走了」，他的新科研成果不知要延後多少年才能推廣開來。

據新聞媒體報導，現在有35位華裔入選美國科學院、48位華裔入選美國工程院，加上華裔航空工程師，美國有上百華裔科學家，他們也是在美500多萬華人的榮光。

院士級科學家多為七、八十歲老人，可能還有90到100歲的。高齡老人體質都很衰弱，因此建議在美國的華裔老年科學家，要汲取袁隆平教訓，重視科研同時一定要珍惜自己生命。日常生活中要加強營養增強體力，根據自己身體狀況量力而行適當減少工作量。特別要注意安全，有些需用體力的科研工作，不要親力親為，盡量指導助手去做。尤其要嚴防摔跤跌倒。

袁隆平 華裔 越南

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