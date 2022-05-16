俄烏戰爭的外籍軍團參戰

自今年2月24日俄國 揮軍大舉入侵烏克蘭 ，在俄國政府大內宣，它被定調為「一個獨立國家為了自己特殊安全的防護措施，不得已作出合法合理的正當反應」。吾豈好戰？不得已也，自古至今許多戰爭伊始皆是堂而皇之，出師有名。

在開戰初期，國際間認知，世界上第二強軍事大國俄國面對排名第22（142國）的烏克蘭不對稱戰爭，都看好俄國。大家皆期待俄羅斯將會如入無人之境在三數天便迫使烏國竪起白旗而投降。大軍壓境以捉拿澤倫斯基，從政治手段迫逼烏國改朝換代，成立親俄派政府迎王師入朝，大功告成，有如俄國於2014占據併吞克里米亞半島。

俄烏恩怨錯綜複雜，可追溯至1783年，俄羅斯Catherine II ( the great )合併該半島。有人說因為俄國輕易取回克里米亞得逞，胃口大開因而企圖全部吞併烏克蘭。普亭在2022戰爭開端以來，多次曾公開評論蘇聯解體是蘇聯前領導人之無能和錯誤所造成。烏克蘭跟本就不應存在世界上，「我只不過改正前人所犯的錯誤」。

美國前海軍陸戰隊隊員Willy Cancel (22歳）4月25日於烏克蘭陣亡。他是第一位美籍前軍人加入軍事合同公司雇傭的傭兵。此君於高中畢業後就加入陸戰隊(2017-2021)，原籍紐約州，高中時即義務加入救火隊。他堅持烏戰的正義性，他於3月12日飛抵波蘭，隔天進入烏克蘭，加入了共有800個來自不同國家的一個外籍兵團並肩作戰。他身後留下年輕的妻子和一個七個月大的兒子。同時間，有兩位英國和四位喬治亞國的志願戰士為烏國捐軀。俄國宣稱他們已殲滅200名外籍志願兵。南韓 政府承認，至少一名南韓人死亡，四名南韓人已抵達烏克蘭。

俄烏開戰前，烏克蘭有20萬大軍，大部分是陸軍。開戰後一個月，烏克蘭外籍兵團成員約2萬人，薪資與本國軍人同酬，每月3000元。

現代歷史上，第一二次世界大戰和各種戰役，外籍兵團從不缺席。堅信理念，擁抱正義是血氣方剛年輕人的特徵。一般志願者人還沒有負擔家計的擔憂，為履行個人的高超使命，雖萬千人吾往矣。部分則因為極端宗教狂熱份子，如ISIS戰士視死如歸，壯烈犧牲是他們自選的人生觀。自願者即是擁有如此堅韌不屈的生命力，他們的貢獻其實在已存的歷史，負面結果往往是他們最多的宿命。

俄烏戰爭目前如火如荼，方興未艾的烏克蘭外籍兵團，共有2萬名來自世界各國的自願軍，小部分是雇傭兵。

俄國也不甘示弱，3月11日呼籲外國志願戰士，加入解放烏東頓的俄國部隊，目前也有1萬6000名之眾。大部分來自中東國家。

自2月24日以來死傷枕籍，失去生命的無論是正規軍、志願者、雇傭兵或平民，皆是其父母所生所養育成材。瞬間被無情戰火摧殘或消失，情何以堪。這真是個一個悲慘的世界。我祈禱戰爭早日结束，我只卑微懇求平安的過日子罷了。

當我們正在準備結束過去兩年來的天災 (新冠疫情)，沒想到卻碰到被萬物之靈所創造出來的人禍所挾持。