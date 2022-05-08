上海封城抗疫與鄭和寶船

15世紀時，鄭和的船隊是世界上最大船隊，既宣揚了國威，也撐起了國際貿易通道，但中國為何突然燒毀鄭和寶船？

經濟學家是這麼解釋的：自由貿易會創造財富，但財富會向掌控貿易資源的人集中。諾貝爾經濟獎得主安格斯．迪頓在其著作中認為，中國毀掉鄭和寶船旨在扼殺自由貿易。朝廷擔心因對外貿易而崛起的新富商階層會威脅它的權力。特別是當時的明朝，嚴重通膨使得清廉官員難以糊口，買官賣官盛行。為了鞏固權力，明朝皇帝寧願把全球最強大的艦隊自己放把火燒掉。

從此西風壓倒了東風400百年。直到鄧小平的改革開放，引進外資和市場經濟，民間生產力得到釋放。只40年時間，就孕育了許多國際級的民營企業。

但是，自20202年以來，中國開始「國進民退」地管控民營企業。如螞蟻金服的上市一夜喊停。根據中研院的經濟院士謝長泰等人的研究，如果中國的資金和人才能像美國般自由地追求效益的話，中國製造業的生產力還可以提高三成以上。然擁有中國資金總量七成的四大國有銀行，八成以上資金都貸給了國有企業。

螞蟻金服利用財務工程將國有銀行的存款，依據大數據而非抵押品轉貸給普羅大眾。馬雲是在幫助把中國寶貴的資金資源從效益較低的國營企業轉到效益較高的民營企業，儘管風險較大，應更有利經濟民生，結果被獵巫。也許，中共不希望掌控資金的大權旁落，特別是旁落有外資控股的民企手中？在這AI時代，生產要素除了人才和資金，還包括數據。這也許可以解釋為什麼中國的數據平台 （騰訊、阿里、滴滴、美團等）也被「整頓」的原因。

另外，香港 佔中時，許多年輕學生不認為自己是中國人，這或間接讓新東方瀕於倒閉。中國政府似乎是想將中小學的教育和教師全然收歸國有，免得愛國教育受到私營資本的染指。

難不成，中國想再次摧毀自己的寶船？軍工複合體發展成艾森豪口中的「怪獸」，深深影響美國政府決策。美國最富有的1％掌握了全國四成财富。中國推行「共富」和「國進民退」，也許只是出於防制這些資本無序擴張後的弊病。然而，上海封城 還真可能多少產生這種效應。

這世界有二大泡沫，一個是美國的股市和債市。另一個泡沫是中國的房市，中國房產總市值已高達美國的二倍。美國對中發起貿易戰，要把「世界工廠」從中國搬到印度和越南，其中一個目的是要把中國弄得失業連連後，引爆中國的房地產泡沫。故中國希望其房市能軟著陸，免得步日本房市泡沫後失落30年的後塵。但不斷封城，中國不怕房市硬著陸嗎？

上海、新加坡 和香港，在防疫上有一個關鍵的差異：新加坡全用BNT，上海全用滅活，而香港約各用一半。其結果是新加坡已然開放，上海封城，而香港半封城。上海是中國經濟的旗艦。批准高效疫苗就能解決的問題，何苦先封自己的旗艦？