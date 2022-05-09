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學區總監失言停職 體現民意至上

陳正治／羅蘭學區教委

聖地牙哥縣聖地基多聯合高中學區（SDUHSD）教委會4月中召開會議，討論到多元種族和學生學術表現等議題，學區總監沃爾德（Cheryl James-Ward）對亞裔學生和家庭發表刻板印象的評論後，引起眾多亞裔和華人家長反彈，發起聯署要求她辭職；學區教委會很快以3比1票數，作出停職處分，再次彰顯了民意至上的美國民主制度。

在此次會議上有教委提問，「為什麼亞裔學生拿C或D等低分的人數要比其他族裔要少得多?」這位總監回答：「我知道原因，因為許多富有華人家庭從中國搬來美國，比方說，我住的卡邁爾谷，富有華人不斷湧入我們的社區，那是需要很多錢才能進得來，還有爺爺奶奶在家照顧他們，其他族裔的就沒有這個條件，這需要錢。」

這段談話立即引發眾多華人和亞裔家長的議論和批評。第二天，有人把這段談話視頻發到「油管」（YOUTUBE），受到更多關注和討論。

曾經在2020年動員加州選民擊敗第16號提案的「加州平等權利基金會」 執行長吳文淵，連續發布公告，要求學區立即召開特別會議，對這位總監不當發言作出處分。社區輿論不分華洋，紛紛指責總監發言對華裔有明顯偏見，將成績好和家裡有錢畫上等號，不適合繼續履行學區總監職責。面對排山倒海批評聲浪，教委會一周內召開會議討論，經投票決議將這位失言的總監停職。如此迅速反應和果斷處置，令當地媒體報導時使用「震驚」來形容。

聖地基多聯合高中學區教委會對於總監失言風波的處理，充分體現了在民主體制下，最基層民選地方政府施政，貫徹執行以民意為依歸的原則，地方教育機構行政首長發表違背民意的不當言論，同樣為家長和選民所不容。

信息時代，無所遁形，一句失言立即傳播天下，各式媒體成為信息傳播的渠道，影像確保信息真相，無從扭曲。言論公布後，接著是民意和輿論的反應，迅速凝聚為民意的力量傳達到每一位教委。民選教委的職責是反映民意，面對民意的力量，必須審慎評估，迅速決斷，否則就是失職。該學區多數教委順從民意，果斷對失言總監作出停職處分。

回顧事件過程，最大贏家是家長和學生。這個案例再次強調，美國擁有可貴的民主制度，百姓才是國家的主人，民眾的福祉掌握在自己手上。

對民主制度要有信心，失去信心而放棄制度賦予民眾的權利，就會喪失自己應有的權益，怨不得別人。所以，民眾的前途和幸福，取決於自己手中的選票，民選官員最崇尚的就是選票的力量。民有之後民治，民治之後才有民享。

這位教育總監被停職後，立即提出訴訟控告學區，辯解處分結果是某教委對她的報復。

同樣，在民主體制下，她有權力為自己申辯，這也是民主運作的規律。雖然事件尚未完全落幕，但過程已經給民眾帶來了極有價值的啟示。

學區 亞裔 華人

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