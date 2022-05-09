我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

嬰兒奶粉缺貨達40% 26州供貨吃緊 6州甚至售罄

為何香港疫情最傷是長者

禾子／蒙特利公園

香港新冠肺炎疫症死亡率最高的族群，是抗疫能力最弱的長者，究其原因是疫苗接種率偏低所致。據資料所示，長者接種第一劑的只有70%左右，第二劑只有約40%，第三劑更只有百分之十幾。

香港人口居住密度集中，長者不少居住在條件欠佳的老人院。疫期初期，香港醫療衛生專家認為，國產疫苗沒有提供足夠科學數據，未能評估其防疫功能，而香港特區政府又未能提供巳獲認證的進口疫苗，致接種疫苗比率偏低。長者抗疫能力低，感染率高，自然死亡率也高。後來政府進口各種海外的疫苗供市民選擇接種，但已錯過最佳時機。

港府抗疫過重依賴行政效能，每天都有專門記者會，特首、醫務衛生處長親臨主持，但欠缺專家學者應有的角色。學者專家們只能各自應對媒體記者訪問，而非疫情中最關鍵的主角。

我們只見港大微生學教授袁國勇，頻頻奔走於各染疫現場作指導，而非坐鎭中樞作指揮，此舉猶如要消防局長親上火場拿水喉去救火。

筆者作為居住在美國的長者，有幸都是第一批疫苗接種者，每次政府通告都提醒60歲以上長者首先要接種。抗疫兩年多，長者巳先後接種了四劑。

聯邦政府的記者會上，抗疫首席顧問佛奇從來都是主角，疫症初期，時任川普總統有點輕視疫情，記者招待會上佛奇當場反對總統態度。記得佛奇個子細小，但在個子高大的川普面前亳不退讓。現今川普已下台，佛奇仍在。

抗疫主體是醫療科學，政府只需行政上積極配合，而非由政治主導防疫。

疫苗 佛奇 香港

上一則

美最高院大地震 政治摻雜司法

下一則

大陸極端封城 恐將激發深層民意

延伸閱讀

拜登嚴斥MAGA 「史上最極端」組織 批川普緊抓共和黨不放

拜登嚴斥MAGA 「史上最極端」組織 批川普緊抓共和黨不放
拜登斥MAGA 「史上最極端」組織 批川普緊抓共和黨不放

拜登斥MAGA 「史上最極端」組織 批川普緊抓共和黨不放
圖輯／萬斯贏初選＝川普的勝利 反川時落後 挺川即出線

圖輯／萬斯贏初選＝川普的勝利 反川時落後 挺川即出線

川普背書候選人 拿下俄州初選

川普背書候選人 拿下俄州初選

熱門新聞

「一洲焦點」談最高院婦女墮胎權裁決草案洩出、俄州共和黨初選結果。(路透、世界新聞網)

一洲焦點／俄州共和黨初選小人物贏了、墮胎裁決草案外洩

2022-05-04 13:38

莫斯科號沉沒效應 美中誰嚇壞了

2022-05-04 02:00

如果川普是總統 烏克蘭戰爭不會打？

2022-05-03 02:00

中共自殘政策 需要及時懸崖勒馬

2022-05-01 02:00

烏戰復活北約 美要建立亞洲聯盟難

2022-05-06 02:00

波音購機案 從來不是單純商業交易

2022-05-02 02:00

超人氣

更多 >
美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩