為何香港疫情最傷是長者

香港 新冠肺炎疫症死亡率最高的族群，是抗疫能力最弱的長者，究其原因是疫苗 接種率偏低所致。據資料所示，長者接種第一劑的只有70%左右，第二劑只有約40%，第三劑更只有百分之十幾。

香港人口居住密度集中，長者不少居住在條件欠佳的老人院。疫期初期，香港醫療衛生專家認為，國產疫苗沒有提供足夠科學數據，未能評估其防疫功能，而香港特區政府又未能提供巳獲認證的進口疫苗，致接種疫苗比率偏低。長者抗疫能力低，感染率高，自然死亡率也高。後來政府進口各種海外的疫苗供市民選擇接種，但已錯過最佳時機。

港府抗疫過重依賴行政效能，每天都有專門記者會，特首、醫務衛生處長親臨主持，但欠缺專家學者應有的角色。學者專家們只能各自應對媒體記者訪問，而非疫情中最關鍵的主角。

我們只見港大微生學教授袁國勇，頻頻奔走於各染疫現場作指導，而非坐鎭中樞作指揮，此舉猶如要消防局長親上火場拿水喉去救火。

筆者作為居住在美國的長者，有幸都是第一批疫苗接種者，每次政府通告都提醒60歲以上長者首先要接種。抗疫兩年多，長者巳先後接種了四劑。

聯邦政府的記者會上，抗疫首席顧問佛奇 從來都是主角，疫症初期，時任川普總統有點輕視疫情，記者招待會上佛奇當場反對總統態度。記得佛奇個子細小，但在個子高大的川普面前亳不退讓。現今川普已下台，佛奇仍在。

抗疫主體是醫療科學，政府只需行政上積極配合，而非由政治主導防疫。