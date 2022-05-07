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珍惜幸福時光 向母親說聲我愛您

何健行／洛杉磯

母親節到了，你訂好蛋糕了嗎？還是準備上餐館？買份母親心愛的禮品，抑或做件令她喜歡的事。總之，只要是出自你內心出發就好，並加上一句：媽媽我愛您！好嗎？

這不是形式，能有父母在堂，一家健康，上和下睦，你已是個幸福中人，才有這種福份。試想現時活在這天災人禍環境中，萬一親人離去，毎逢佳節每思親之時，只能含淚仰天長歎，「子欲養而親不在，媽媽，您在何方」。

當然，只是用物質供養， 就算是孝順嗎？絕對不是，出自內心的尊敬才是孝順，而不單憑物質而已。論語對此說得很清楚「子游問孝，孔子曰：今之孝者，是謂能養；至於犬馬，皆能有養；不敬 ，何以別乎？」

廿四孝書中「負米養親」篇，有如此記載：周仲由，字子路，家貧，嘗食藜藿之食，為親負米百里之外。親殁，南遊於楚，從車百乘，積粟萭鍾，累裀而坐，列鼎而食；乃歎曰：雖欲食藜藿之食，為親負米百里之外，不可得也。

這個故事告訴人們，父母健在，是天倫福份，應該珍惜，無論豐儉貧富，只要心存孝敬生活在一起，亦能醞釀出甘甜親情，人間真趣。孝道是沒有因時代變遷而轉型，只有緣份錯過，追悔無從而矣；古時如是，今日亦然。

貴為總統的蔣經國先生，在處理國事之餘，私下卻沉悶多於喜悅，究其原因，原來是內心長懷娘親所致：當年七七事變，留守在奉化蔣家祖屋居住的母親，不幸被日機前來轟炸而喪命。平日侍母至孝的蔣經國，因公不在現埸，事後悲痛欲絶之餘，並自責未能照顧而感內疚 ，形成鬱鬱寡歡源頭；這種心情可以從他的日記中看出。

有一年我在中國，曾進入南京大屠殺紀念館憑弔，看到一幅歷久難忘的巨型照片：一位被日冦凌遲得奄奄一息、滿身是血的女人，卻仍緊緊摟住懷中幼兒，張口吶喊，好像是叫「不可以傷害我孩子！」

女作家冰心説，有一天她偎在母親懐裡低聲問：媽咪，你為什麼這樣愛我們？母親柔和地答：不為什麼，只因你們是我的兒女。「不為什麼」四個字，從她的口裡説出，多麼自然慈祥。換作旁人也說愛你，其中必有原因：戀人説你是因為看上了你俊秀；老闆說愛你，是因為你能為他增加財富；上司說愛你.，是因為你能為他創業績；萬一你未能滿足他們所求 ，試問他們能不改變心意嗎？

世間只有母親 能回答說：我愛你，不為什麼，只因你是我的兒女。由襁褓掬育你至成人長智，不但永遠愛你，無論環境如何變遷，受盡幾許折磨，她依然含辛茹苦保護你，為的只是骨肉之情，人倫之親，也因為你是她的兒女。

我福薄緣少，母親已不在身邊，為了減輕一些內疚，故而每年母親節都寫些感言，希望有母親仍在的你，身在福中，要享受眼前的幸福機緣，好好獻出你的心意去愛她。母親節快樂！每年、每月、每日都快樂。

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