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看政論節目 談香港名嘴

南生／蒙特利公園

面對香港的特殊環境，無所寄託，只好將視野投向電視的政論節目，借助節目中的資訊，用阿Q的精神勝利法，享一時之快。主持人和嘉賓高談闊論，盡訴心中情，心儀的名嘴，猶如螢幕明星偶像，其中更愛聴劉夢熊、陶傑和陳志雲這三位的高論。

劉夢熊來自大陸，穿條底褲游水登岸，但他本領高強，短短二、三十年內成為三間上市公司主席，當過全國政協委員。他又有高超文字能力，常在報紙發表政論文章。曾協助梁振英競選香港特首，他護主心切，忠心耿耿致函振英哥表態，卻因此陷入恐嚇他人罪，被判入獄。

出獄後他大徹大悟，成了堅决的反對派，以事實和中英聯合聲明、基本法為社會鳴不平。他很認真研究基本法，能指出每一段每一節文字，證明自己的論述。若任何一方官員與他就香港前途在公開場合辯論，估計劉翁95%占上風。他中氣十足，聲若洪鐘，有人叫他出來選特首。他熟悉國內政治環境和社會特質，又瞭解國內官員習性，如果真的當了特首，會比689和777做得好，短板是欠缺國際視野。

陶傑先生學貫中西，雙親出身香港左派，是傳統愛國人士。陶傑自幼便瞭解左派政治思想侷限性和行動盲目性，又熟悉國內政治倫理和行事準則。留學英國畢業後，進入英國BBC電台工作，中外文化修養屬於頂級，文章既寫得好，更有天生辯才，思想靈活，邏輯慎密，口若懸河，適當時候引經據典，直搗論題的核心。發言時音調鏗鏘，爭辯中不會駡人扣帽，有謙謙君子學者之風。他的「光明頂」和「風雲谷」節目，令港人受益匪淺。

陳志雲的「志雲頻道」繼續「志雲飯局」娓娓動聽的語調，他原屬港英政府培養出來的高官，算是殖民地政府骨幹。後又長期在電視和電台工作，廣通政商人脈，消息靈通。現今為港人指路發聲，道盡港人的事和情，在肅穆氣氛中，安定大家情緒，是港人心靈安慰劑。

寄望香港傳媒精英，在香港人徬徨不安情緒噴發時，能鼓舞人心，看到未來。

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