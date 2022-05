俄烏戰爭 以怒興師 人我浩劫

手揮利刃,自殘頸項,血噴肉濺。

這是俄國領袖普亭 2月24日攻烏克蘭 後的意象。而俄羅斯 和烏克蘭血脈相連。

以俄羅斯為主的前蘇聯八位領袖中烏克蘭人有3.5位:赫魯雪夫、布里茲涅夫、契爾年科、戈巴契夫。這些克里姆林宮的陰魂旁觀普亭的烏克蘭殺戮應悲嘆不已。

此外,照亮俄羅斯民族心靈的大文豪Gogol、大作曲家Prokofiev都是烏克蘭人。

孫武2500年前已警告國家領袖:勿因憤怒發動戰爭。一旦開打,必速戰速決,寧願方法笨拙,切勿花俏延宕。情勢不利就要停戰。主動打持久戰,從來未有利於國家。

「主不可以怒而興師……不合於利而止。」。「兵聞拙速,未睹巧之久也,兵久而國利者,未之有也。」。

目前已過兩個月,戰況膠著,俄羅斯損九員指揮將領、旗艦擊沉、傷亡慘重。看來,普亭攻烏結局不是慘勝就是慘和。

流行印象裡的普亭是陰沉、算計、冷血。因為他出身蘇聯特務格別烏任職上校。紐約時報國際版3月28日標題「憤怒淹沒了普亭理性形象」。

但是,如此無情的人如何動怒?

其實,普亭錯誤的攻烏決定,非源於冷血,而來自豐富卻失控的情感。且看:

普亭6次當眾流淚

●2000年2月24日普亭學業恩師及事業恩人A.Sobcheck的葬禮上,普亭落淚。

●2012年3月5日在寒夜群眾聚集的廣場燈光照射下當時總統Mevediev宣布普亭再度當選總統。普亭靦腆看地,落淚。

●2013年11月10日全國警察日慶典上,樂團伴奏唱歌「你知道,我真想活下去」,銀幕上演為國捐軀的警察和哭泣妻小在車站告別鏡頭。普亭落淚。

●2014年9月3日普亭訪問蒙古共和國,機場歡迎的樂隊奏起俄羅斯國歌。普亭淚頰。

●2020年10月7日普亭生日慶典,落淚。

●2021年9月10日普亭舊時保鑣後升為緊急事務部長因救人墜岩身亡。普亭伏棺失聲。

柔道教練喪禮後獨行回家

2013年8月10日,普亭參加柔道教練A.Rhakhlin葬禮後,推開隨扈獨自在空曠大街上步行返家。後者從普亭13起至28歲訓練武術,自稱為普亭第二父親。兩千年普亭就職國家領袖次日特邀「人生導師」進克里姆林宮共用午餐。

冒險走私恩師出國避難

1991年蘇聯解體。沒人敢用前特務。普亭失業開計程車,直至大學恩師Sobcheck當選聖彼得堡市長於1994年邀普亭做副市長。1996年Sobcheck下台被政治調查貪腐。他慫恿普亭投靠政敵時為俄羅斯領袖的葉爾欽。1998年3月,普亭背著葉爾欽私下租飛機走私Sobcheck至巴黎,次晨親向葉爾欽自首。葉爾欽被普亭念舊的忠誠感動而在自傳寫:「我因此對普亭倍感尊敬」,隨後任命普亭為繼承人。

少年街頭混太保的普亭有情有義但「睚眥必報」(thin-skinned and quick to take insults),如普亭傳作者Fiona Hill所說。2000年,他曾申請入歐盟,兩年後也成立俄羅斯北約分會。2001年6月,小布希直視普亭兩眼後對人說:「他直爽,值得信賴。」後來美俄關係惡化,普亭之前對美的熱血期許轉為巨大的憤怒,鑄成歷史悲劇。