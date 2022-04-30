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黎啟鏗／艾爾蒙地
2022-04-30 02:00
知其然並要知其所以然，
做什麽得弄清楚為什麽，
該怎樣隨緣成就能怎樣，
盡人事理得心安聽天命 。
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2022-04-24 02:00
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2022-04-20 13:48
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