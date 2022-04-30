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六項好方法 推銷你的理念

張勝雄／亞凱迪亞

根據Chip Heath和Dan Heath兄弟，在他們暢銷書Made to Stick，有六大定律可有效推銷你的想法。第一是簡單（Simplicity)，第二是出其不意（Unexpected)，第三是實在（Concrete)，第四是可靠(Credible)， 第五是有感情（Emotion)，笫六是說故事（Stories)。

Simplicity是要求簡單。柯林頓當年選總統時，有不少口號。但似乎不能有效打動選民的心。有高人建議用”It Is Economy, STUPID”。因為當時美國經濟不好，人民普遍不滿意。所以這個口號，頓時打動民心，使他當選。說話長篇説敎，會使聽者厭煩，因為失去重點。

Unexpected是出其不意，出怪點子，讓人驚奇。高檔百貨店Nordstrom當時宣傳，即使顧客從別家商店買的貨品，也可以在Norstrom包裝。因此引起顧客很大興趣，因而增加Nordstrom知名度及生意。出其不意會引起人們的注意（attention)及興趣（interest)，讓人們永遠記住。

Concrete就是言之有物。用具體例子解釋抽象的事情，很多偏見（prejudice) 都必須用實際例子或試驗化解。比如老師教數學，如用具體實物解釋抽象加減乘除，學生比較容易理解。百聞不如一見，只有親眼見到具體的實際情形，才會相信它的存在。

Credible就是可靠。統計數字是可靠資料。當想要說服别人時，最好的方法之一就是用統計數字。比如要證明冠狀病毒可怕，就提及它已造成百萬人死亡。常對政府或政客説端出牛肉來，就是要求説話要有證據，而且能實現。不能空口說白話。

Emotion就是有情感。政客在選舉時，常用悲情戰略，博取選民同情支持。台語說「搏感情」。以前德州公路旁常常垃圾滿地。後來有人出了點子。開始宣傳德州人不丟垃圾（Texans don’t litter)。一年後，情況改進29%。這就是以情動人。讓人們覺得丟垃圾有損德州人聲譽。

Stories就是說故事。演說家在開始演說時，常會說一個動人故事，引起聽眾興趣。故事有三種。第一種是挑戰性（challenge plot)。比如大衛和巨人哥利亞（David and Goliath)的故事。大衞用橡皮筋，把石頭擊中巨人哥利亞的頭，而擊敗他。

第二種是連接性（connection plot)。比如好沙馬利旦（Good Samaritan)的故事。有一個人在從耶路撒冷（Jerusalem)到傑立克（Jericho)的路上被強盜搶劫及痛打，後把他丟在路旁。許多人路過但視如不見。有一個沙馬利旦人卻有測隱之心。他治療了傷者，把他帶到旅館代為付錢。這個故事就是有名的沙馬利旦原則（Good Samaritan rule)。所有醫護人員在見義勇為時，不應負法律責任，即使沒有急救成功。

第三種是創造性（creativity plot)。牛頓有次在樹下休息時，一顆蘋果打到他的頭，因此發表萬有引力理論。司馬光打破水缸救小孩，是個很好的急智故事。遇到緊急不要慌亂，常可解決問題。另類思維（think outside the box)也是解決難題的方法之一。

運用以上六個方法，可以有效推銷你的理念想法。讓你的事業更成功。

德州 Nordstrom 旅館

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