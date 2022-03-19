動物出埃及記 烏克蘭現代版

2022年2月24日，俄軍正式入侵烏克蘭，普亭 原計畫於48-72小時攻克首都基輔，沒想到遭到烏克蘭人民堅強抵抗。

基輔動物園 是前蘇聯加盟共和國內最大動物園之一。地區設在首都郊外。面積84畝，共有員工378人，每年接待遊客28萬人。成立於1909年，擁有動物種類339、數量2000。戰爭一起，動物園經營立即面臨災難。主要是食物短缺，和動物對砲火隆隆聲煙哨氣味的反應。特別是大象和狐猴等尤烈。相對於稀少大型肉食性動物保護更加令人擔憂。如果不想辦法保護牠們，可以想像戰爭若持續長期進行。動物則非被炸死則是餓死。由於基於「獸道」考量，亟需聚集遷移部分特別需要保護的稀少動物，隨即建立 「 危險難苦出走計畫 」。

Natalia Popova是基輔動物園野生區園長，她和Poznan動物園長Ewa Zgrabczynska (位於近波蘭東之邊陲)連繫，兩人緊急應變採取行動。Natalia必須在她管轄下80頭野生動物，選出珍稀動物作為拯救目標。考慮條件之一是否經得起長途跋踄，並在戰火下迂迴曲折蜿蜒通過。最後選出六隻獅子、四隻老虎、一隻非洲野狗和一隻捲尾猴。

他們於2月26日出發，中途面臨炸彈空擊，半途而返。隔天周日再出發，這次出城中途面對俄國裝甲部隊迎面而來，坐在動物車隊的Natalia低聲細語通報Ewa，Ewa要求Natalia為保護自己生命安危，乞求她放棄動物停止行進。可是馬上被Natalia 嚴詞拒絕，繼續前進。不過前方又遭到砲火猛烈轟炸，並且天黑後公路戒嚴不能行動。

隔天車隊改變方向，從原本向西方改為向南行駛。經過六天躲躲閃閃，終於在3月3日平安抵達最西邊陲城鎮Livi 。直到車隊到達現場後，Ewa並負責向波蘭政府當局申請動物進口的許可證，才鬆了一口氣大功告成，有幸這次行動大家均平安順利。

此後，俄國宣布開放六條人道走廊，讓平民安全的離開六大熱戰區。作為萬惡中之一小惠！不過這些走廊的終點站不是俄羅斯即白俄羅斯 國境。

俄烏戰火摧殘的不止烏國老百姓，動物何罪之有，又何辜跟著遭殃。眼看著烏克蘭各動物園數千種珍貴稀有動物那將面臨非被炸死即被活活餓死的困境，全球飼養寵物的人口一定可觀。我呼籲應該是時候了。我們立即成立如同Me too的一般組織。考慮使用ALM 為名 (Animal life matters)。

愛動物之心和人種、膚色、宗教、政治和受教育程度無關，純屬心靈層次愛烏及屋的慈悲天性，是愛之真諦。愛沒有恨、沒有侵犯、沒有佔有、沒有毀滅和沒有殺戮。

何不集全世界認同ALM宗旨者，直接單挑普亭，要求他下令開通特別ALM走廊 。接納世界各地輸入糧草及藥品 。並要求與其轟炸動物園區，請改為投送糧食和藥物 。更要求普亭派遣俄羅斯和白俄羅斯的動物園管理專家們親臨烏國各地動物園支援和管理，也可考慮大量遷徙和接納各種動物，以免被戰爭滅絕。