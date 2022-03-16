看烏國難民 別做一個虐待狂

Sadist，有人翻譯它為虐待狂。字典中的解釋：以虐待或侮辱他人來取樂，也就是人們說的『把快樂建築在他人的痛苦上』。

自從俄羅斯入侵烏克蘭 以來，電視經常報導烏國難民逃往外國的慘狀，年老體弱的男女、年輕的母親們，推著嬰兒車或手牽著稚齡的孩子，經過重重關卡，忍飢挨餓挨渴，長途跋涉，到達鄰國，前途茫茫，那些場景，有同情心的人，都會恨不得能為他們助上一臂之力。

2月28日，在YouTube 上看到一位約三十來歲的烏國女士，自己介紹從事翻譯工作，用中文呼籲請求中國人，不要把烏國人所受的戰爭苦難，當做玩笑，並提醒目前在烏克蘭，也有不少中國人，他們也正在受難中。她呼籲那些開逃難人玩笑的年輕人，尊重生命。視頻不長，可是看了，讓人感到心酸悲憤。

該視頻的讀者回應，有些人寫：你無處可去，嫁給我吧！及一些類似言辭，殘忍又卑鄙的用心。自詡為有高度文明的中國人，竟然會有如此醜陋的年輕人，他們怎麼會淪落到此地步？

日本 軍人在南京大屠殺中，一位西方傳教士在南京藏匿了成千上萬的中國人，他們得免被日軍屠殺。一位中國駐歐洲某國的外交官，給大批猶太 人簽證，前往中國，得免被希特勤送進瓦斯間毒死。來到上海的一個十一、二歲的年輕猶太男孩，幫助把被日本空軍炸死的殘缺不全的屍體，收集放上卡車，二戰後他移民美國，後來當上了聯邦財政部長。這些戰時救人的故事，常令讀者聞者動容，欽佩那些救人者的高尚品格。

幸災樂禍，調侃嘲笑在戰亂中受盡苦難流離失所的敵國災民，道德上，是否說得過去，都難定論，對無怨無仇還算友善的邦交國難民，如此作弄調笑，實在有違天良有失風度。奉勸年輕的中國人，注重口德，我們為過去百年中國人所受的恥辱與苦難，耿耿於懷，設身處地，我們不應該同為受難的外國人，在他們的傷口上抹鹽。