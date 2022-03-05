由烏克蘭戰爭 看善於變臉的美國

在俄羅斯總統普亭 的眼裡，進攻烏克蘭 是「收復失土」，在拜登 及西方媒體則是「武力侵略」。誰是誰非在此不提，誰是爭端的始作俑者，在歴史上會有評價，我們只能希望戰事能夠提早結束，和平解決爭端。

在此需要一提的是在俄國出兵前後，美國對於普亭的反應。出兵前，拜登總統的作法是恐嚇普亭，將以經濟以及其它方法制裁，加上聯合其他北大西洋公約盟國，供應烏克蘭武器彈藥，但不介入參戰。

顯然地，普亭對拜登這些制裁置之不理，目前在2月25日已攻入烏克蘭。制止無效下，國務卿布林肯致電中國政府，先恭喜冬奧圓滿成功，然後希望中國能為「和事佬」，勸普亭歇手。

冬奥的聖火才熄滅，華人應仍然記得在開幕前，美國聯合友邦們刻意抵制主辦的中國：政府官員不出席外，把體育政治化。拜登上任後主要的外交政策仍是抗中，視中國人為敵，聯合日韓印度等國在各方面圍堵及阻礙中國進展。此次冬奥由中國主辦，美國處心積慮希望中國處處碰壁。

現在拜登制裁普亭無效，反要求視為敵人的中國出面，美國扮演的角色為何？為了自己的目標有求於人，中國是否轉身一變從敵人又變為老友了？

習近平在幾個月前曾與拜登在線上進行高峰會談，習如其名「習大大」，大方地稱拜登為其老友，但是拜登事後在白宮記者會上否認習為其老友，一個泱泱大國的領袖，連個回敬的common courtesy都沒有，令人匪夷所思。

美國政壇善於變臉，是敵或是友皆視情況而定，無道義可言。任何想依靠美國為生的政權都應該瞭解：為了其自身利益，美國會隨時變臉。沒有任何國家可以依靠美國，沒有「互惠」一詞。美國可以賣武器，可是不會為購買武器的買家打仗。以烏克蘭為例，怪罪於美國無益。為了存活，自保為唯一要務。