胡適逝世60周年：遺願「一個有人味文明社會」

今天（2月24日）是胡適先生逝世60周年的日子。哲人已去，紀念歸骸埋骨於台灣的胡適，卻不該只有緬懷的意義而已；他的思想遺澤，還是充滿光與熱；在風雨飄搖的時候，胡適始終懷持堅守對自由民主的信心，更是留給後人最寶貴的遺產。

遠者毋言，當1947年世局動盪之際，美、蘇對立的世界冷戰兩極格局已然形成，中國則是內戰砲火正殷，歷經八年戰爭荼毒的百姓，連喘口氣機會都沒有。面對世界的鬥爭戰亂，當時擔任北京 大學校長的胡適，起而立言，以〈我們必須選擇我們的方向〉，公開宣布自己「偏袒自由民主的潮流」，積極鼓舞人們應該奮力以進。現在看來，胡適的立論，其實是民主的ABC，絕無高妙。諸如認為思想信仰與言論出版的自由，是社會改革與文化進步的基本條件；或是主張民主政治最可以代表全民的利益；或是強調民主政治可以養成愛自由，容忍異己的文明社會等等，現在都是公民教育的基本內容。

當然，這些民主常識真要落實，難局重重，就像胡適指陳，「民主政治的意義，千言萬語，只是政府統治須得人民的同意」。今日得到人民投票支持的政權，往往是「民粹」當道的結果；僅此一例，思過半矣。民主的理想歷經風霜，仍在迢遙長路上的遠端。

向來宣稱自己是「不可救藥的樂觀主義者」的胡適，應該不會對當下民主實踐的困難，心灰意冷。胡適的期盼，更在於啟發我們，只要堅持民主，終究可以建立一個「有人味的文明社會」。

他舉英國 邱吉爾為例：即便他領導英國取得戰爭勝利，旋即就因選舉失敗鞠躬下台。當邱吉爾以在野黨領袖身分重返議會，他仍被視為戰爭英雄，受到包括執政黨在內的全體議員一致熱烈的歡迎慰問，彼此間還大講笑話，相互開懷。因此胡適說，「我們不能不感覺這種有人味的文明社會是可愛可羨的」。換句話說，忘記了以人為本的民主實踐，固然以「數人頭」代替了「比拳頭」，依然是政治鬥爭與算計的一種形式，不過沒那麼野蠻就是了；與文明的理想依舊距離遙遠。

胡適堅持自由民主，懸擬「一個有人味的文明社會」為目標，念茲在茲。倘能傳承宏揚，必可轉化為生生不息的精神素質，持續鼓舞我們克服一切難關，讓台灣朝著理想的方向前進，無愧於華人社群 的典範。