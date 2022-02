美國如何能避免下一次內戰？

"The US is coming to an end.The question is how.Every government,every usiness,every person alive will be affected by the answer."

以上是一位加拿大籍小説及新聞評論家Stephen Marche,在他2022出版「下一個內戰」(The Next Civil War)新書的開場白:美國正走向絶路,每一級政府機關、商業及個人皆會被波及。

作者用小說的布局解釋美國為何會步入絶境,敍述故事的發生、過程及結局;每一部分都可反映美國的歷史及與專家學者訪談等的資料。由於篇幅之故,筆者只節錄其中幾個故事的大綱,與作者的看法及預測。

作者杜撰的故事之一,發生在一個痛恨政府的鄉村小鎮,聯邦軍隊用致命武器去平定極右派反政府的愛國群眾hard-right anti-government patriots,因為他們不滿聯邦對重建危橋行動遲緩,想要bypass跳過聯邦在施工前的必要措施,例如藍圖、審核、預算及財源,而抗令在危橋上通行。作者Stephen認為民眾反聯邦法令可由控制新冠疫情看到:反口罩及反接種的國民比比皆是,即使全美死亡人數已經超過90萬人。

故事之二也是有關反對基建及環保。年久失修的堤防、污染造成氣候暖化水位增高等,促使一個二級強風暴雨把整個紐約市 浸在洪水裡,造成數百萬人無家可歸、股市震盪人心不安。作者認為環保不力乃人為因素,也造成多州長年水旱災,只會把美國帶入如故事中紐約市的困境。

作者指出,極右白人至上 組織已滲透到執法單位,地方政府及聯邦已無法控制14州的白人至上主義、持槍的民兵組織活動。同時,在2019年向1630位軍人調查中,36%有白人至上主義傾向,軍隊也已被滲透。

雖然民兵組織的武力非正規軍隊可比,但如在各地區造成動亂,聯邦軍隊鎮壓加上民兵反抗造成的死傷則會一發不可收拾,後果不敢想像!也如第二個紐約市被水淹沒的故事,結果是富人逃離人禍或是天災,去住進有警衛、高地勢的安全地區;窮人無處可去,只好任人擺布或是加入幫派自保。

兩黨惡鬥、貧富懸殊、種族歧視 、槍械氾濫、白人式微、仇恨犯罪、分離主義(separatism)的存在、極右媒體的分化誤導、加上美國人一向對聯邦的反抗等,皆為下一個內戰可能發生之因。

美國仍有希望嗎?能夠避免下一個內戰嗎?作者認為需要改進選舉人票制度、維持司法獨立公正、改善警方執法不當、除去恐怖組織、改革税法減少貧富差距、有效對峙氣候變遷的負面影響等。最重要的是,必須積極採取行動,不要期望「船到橋頭自然直」。

筆者認為,美國上下必須居安思危,在極度對立中異中求同,正視問題癥結,積極求新改進。暴徒攻擊國會在自詡為民主龍頭的美國前所未有,但居然發生!今後如何凝聚極度分裂的美國,實為一大要務。如果執政者仍繼續苟安而無具體行動,就如同這本書的開場白,美國將步入末路!