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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

美國如何能避免下一次內戰？

薛永康／洛杉磯

"The US is coming to an end.The question is how.Every government,every usiness,every person alive will be affected by the answer."

以上是一位加拿大籍小説及新聞評論家Stephen Marche，在他2022出版「下一個內戰」(The Next Civil War)新書的開場白：美國正走向絶路，每一級政府機關、商業及個人皆會被波及。

作者用小說的布局解釋美國為何會步入絶境，敍述故事的發生、過程及結局；每一部分都可反映美國的歷史及與專家學者訪談等的資料。由於篇幅之故，筆者只節錄其中幾個故事的大綱，與作者的看法及預測。

作者杜撰的故事之一，發生在一個痛恨政府的鄉村小鎮，聯邦軍隊用致命武器去平定極右派反政府的愛國群眾hard-right anti-government patriots，因為他們不滿聯邦對重建危橋行動遲緩，想要bypass跳過聯邦在施工前的必要措施，例如藍圖、審核、預算及財源，而抗令在危橋上通行。作者Stephen認為民眾反聯邦法令可由控制新冠疫情看到：反口罩及反接種的國民比比皆是，即使全美死亡人數已經超過90萬人。

故事之二也是有關反對基建及環保。年久失修的堤防、污染造成氣候暖化水位增高等，促使一個二級強風暴雨把整個紐約市浸在洪水裡，造成數百萬人無家可歸、股市震盪人心不安。作者認為環保不力乃人為因素，也造成多州長年水旱災，只會把美國帶入如故事中紐約市的困境。

作者指出，極右白人至上組織已滲透到執法單位，地方政府及聯邦已無法控制14州的白人至上主義、持槍的民兵組織活動。同時，在2019年向1630位軍人調查中，36%有白人至上主義傾向，軍隊也已被滲透。

雖然民兵組織的武力非正規軍隊可比，但如在各地區造成動亂，聯邦軍隊鎮壓加上民兵反抗造成的死傷則會一發不可收拾，後果不敢想像！也如第二個紐約市被水淹沒的故事，結果是富人逃離人禍或是天災，去住進有警衛、高地勢的安全地區；窮人無處可去，只好任人擺布或是加入幫派自保。

兩黨惡鬥、貧富懸殊、種族歧視、槍械氾濫、白人式微、仇恨犯罪、分離主義(separatism)的存在、極右媒體的分化誤導、加上美國人一向對聯邦的反抗等，皆為下一個內戰可能發生之因。

美國仍有希望嗎？能夠避免下一個內戰嗎？作者認為需要改進選舉人票制度、維持司法獨立公正、改善警方執法不當、除去恐怖組織、改革税法減少貧富差距、有效對峙氣候變遷的負面影響等。最重要的是，必須積極採取行動，不要期望「船到橋頭自然直」。

筆者認為，美國上下必須居安思危，在極度對立中異中求同，正視問題癥結，積極求新改進。暴徒攻擊國會在自詡為民主龍頭的美國前所未有，但居然發生！今後如何凝聚極度分裂的美國，實為一大要務。如果執政者仍繼續苟安而無具體行動，就如同這本書的開場白，美國將步入末路！

白人至上 紐約市 種族歧視

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