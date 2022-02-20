俄烏情勢險 金融業風聲鶴唳

憂心俄羅斯 與烏克蘭 的戰爭陰霾籠罩，恐一觸即發，地緣政治風險升溫。美股道瓊工業指數 11日大跌逾500點，當日恐慌指數VIX收在27.36，漲幅達14.43%，重登今年1月底的高檔，原油直逼每桶100美元大關，避險資金也推升黃金價格。亞股周一（14日）開盤全面重挫，金融市場恐怕要震盪一段時日。

俄羅斯小麥出口占全球市場四分之一，為最大出口國，而烏克蘭約占10%，排第五；此外，烏克蘭玉米出口市占逾10%，也是大麥、葵花子油重要供應國。再者，俄羅斯煤炭出口占三分之二，也是天然氣出口大國，歐盟天然氣進口約半數來自俄羅斯。一旦俄烏戰爭引爆，俄羅斯也會遭受美國及西方國家的嚴厲經濟制裁或出兵。若然，將引發小麥、玉米等原物料及能源價格飆漲，帶動運價上揚，讓通膨進一步惡化。尤有進者，俄羅斯、烏克蘭的鈀、氖及六氟丁二烯是半導體製造的關鍵原料，若俄羅斯全面管制出口，恐重創半導體產業。

衡諸歷史，因種種因素而引發衝突的地緣政治風險事件不勝枚舉。地緣政治風險升溫徒讓金融市場波動擴大，恐慌情緒升高。如1996年的台海危機，資金大舉外逃，台股崩跌。

由美國聯準會經濟學家Dario Caldara和Matteo Iacoviello基於新聞報導所編製的地緣政治風險指數（GPR），統計自1900年以來與地緣政治緊張局勢有關的詞彙在主要國際報紙上的出現比例。GPR指數在兩次世界大戰、韓戰、古巴飛彈危機、波斯灣戰爭、九一一事件、2003年美國入侵伊拉克前後皆出現飆升。

GPR指數又區分戰爭威脅、威脅和平、軍備加強、核威脅、恐怖主義威脅、開戰、戰情升溫、恐怖行動等八大子類別事件。觀察其國家風險指數，目前俄羅斯與烏克蘭均逐步上升中。該指數也顯示台灣在1996年5月的台海危機時達0.3高點；去年底，大陸國台辦發言人馬曉光的談話暗指今年將對台進行大動作，恐讓兩岸關係雪上加霜，指數更升至0.33歷史新高。

另彭博社去年底一項調查指出，今年市場面臨的最大的風險是通膨，其次是新冠疫情，接著是地緣政治的緊張局勢。並以大陸與台灣、俄羅斯與烏克蘭之間日益緊張的關係為例，認為上述四個國家對峙的緊張情勢一旦升級，勢必將讓多國家捲入衝突之中。貝萊德（Black Rock）也警告，台海緊張局勢已經構成「重大的中長期風險」，不容小覷。

每逢金融危機或天災、戰爭等黑天鵝或灰犀牛事件，高負債比的金融業受創尤重。台灣金管會指出，金融三業對俄羅斯和烏克蘭曝險部位達2291.71億台幣。倘俄烏開戰，俄羅斯債券違約機率將大增，恐釀巨額損失。截至去年第三季底，國銀對大陸曝險總額高達1兆4208億台幣。建議金融業宜參酌上述風險指數，將地緣政治風險因子，特別是「兩岸地緣政治風險」變數納入風險管理或預警系統中，做好事前避險，才能有效降低損失。