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法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

歡呼北京冬奧

黃斌／羅蘭岡

昂首揚鬃勝浩氣，奮蹄踏雪碾雨風，烏雲密布何堪懼，冬奧如期耀碧空。

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聯準會急火燒倉 恐引發經濟衰退

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