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邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

捨得小我是大雄

黎啟鏗／艾爾蒙地

眾生顛倒無明中，

相是緣起性是空，

覺空即悟悟自覺，

證得無我是大雄。

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