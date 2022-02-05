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開心賭城遊 陪孫度假萬事足

張勝雄／亞凱廸亞

二媳婦喜歡每年到拉斯維加斯報到，今年為了我們兩老同行，還特別租了部大車。12月26日早上10點準時到亞市載我們。到巴士托（Barstow)前雖有塞車，但老二很有耐性，我們終於在下午3點抵達賭城；老三兩口子25日先到了，全家八口當晚在賭場的法國餐廳Fleur聚餐。

我們住進曼那拉灣賭場（Mandalay Bay Casino）25樓寬闊的兩房套房，老二全家四人住一間，我們兩老另一間，兩個孫子一有空，就在中間的客廳享受他們的自由。

賭城在2020年遭受新冠病毒侵襲，封城一年多後，終於在2021年6月重新開放，然而每位旅客必須戴口罩，大家也都遵守。現在新變種病毒Omicron來勢洶洶，大家狂歡之餘仍小心翼翼。我們都打過三針疫苗，兩個孫子也打了兩針，所以比較心安。

第二天我們在微風（Breeze）吃了早餐後，就去密德湖（Lake Mead）。它的水位降了許多，因為美西連年乾旱。半小時車程就到湖畔，我們用爆米花餵魚，但許多鴛鴦馬上湧上來，一下子把它吃光了，可憐那些動作較慢的鯉魚（carp）都吃不到。事實上，這些魚是吃鴨子的排泄物的，所以又稱trash fish，它們都腦滿腸肥，有的甚至超過一呎長。然而孫子們可憐這些魚，所以他們把鴨子引到旁邊，然後馬上跑回來餵那些魚，真有惻隱之心。

當晚我們安排老二全家四人去米高梅賭場（MGM Casino）看大衛考菲德（David Copperfield）的魔術，孫子們看得目瞪口呆。大衛是眾多賭場中最傑出及有名的魔術師，他曾表演身穿長城，千鈞一髮逃出爆破大樓及讓一架大飛機憑空消失，據說身家超過10億。

第三天（28日），我們帶孫子去打高爾夫。TopGolf室內練習球場，driving range位於米高梅賭場旁，生意非常好，它有約30間打球房，每小時50元，除了自動記分外，還提供球桿及一些小點心，服務周到。大孫子得分還蠻高的，我們玩了一個半小時才盡興而歸。

這期間，老二也帶二位孫子坐電車（tram)到隔壁Excalibur賭場，然後徒步到處逛逛，見識賭城風貌，但他們不准賭博，我們也到Bellagio Casino欣賞聖誕花秀，當晚我們在Stripsteak House吃牛排，貴但好吃。

29日早上8點，我們打包回家。很幸運地，回程時風和日麗，老二開車，膽大心細，我們在下午1點，平安回到亞市。

我們兩老很高興能利用這個假期，和老二及孫子們一同度過。看到他們快樂成長，覺得有孫萬事足。

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