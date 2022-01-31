我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

晚秋小樓空

白雲飄／艾爾蒙地

蔚藍藍天展蒼穹，無窮無際絲綢中，平滑溜手無纖塵，幻入幻出思矇朧，晚秋秋去愁秋心，離人踟蹰小樓空 。

上一則

賴清德對賀錦麗「打卡外交」 仿如自辱

延伸閱讀

北京3大賽區「冬奧村」開村 選手領獎可脫口罩

北京3大賽區「冬奧村」開村 選手領獎可脫口罩
老人排球的舞台

老人排球的舞台
郭富城與愛妻玩特效 洩「家中劇院」豪宅裝潢

郭富城與愛妻玩特效 洩「家中劇院」豪宅裝潢
住院（三七）

住院（三七）

熱門新聞

「一洲焦點」談大法官布萊爾退休、美軍兩手準備、美駐北京使館風波。（世界新聞網）

一洲焦點／大法官退休 影響亞裔入學案？美撤使館家屬 中方先放話

2022-01-26 13:43

中共清零抗疫釀禍 有爆發大流行風險

2022-01-28 02:00

美國對台灣、烏克蘭和阿富汗有區別

2022-01-27 02:00

聯準會政策轉向 造成美國重大衝擊

2022-01-23 02:00

中共網路監控嚴密 讓民眾細思極恐

2022-01-24 02:00

拜登退無可退 不能被俄羅斯輪盤嚇倒

2022-01-30 02:00

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄