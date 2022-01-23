從中華民國「過境外交」談起

中華民國 副總統賴清德25日將出訪友邦宏都拉斯，並以特使身分參加宏國新任總統卡斯楚就職典禮，他可能與美國副總統賀錦麗同台，還會在過境美國時以視訊方式會見美國政要。

中共 國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局藉「過境」美國圖謀美台官方接觸是「倚美謀獨」一貫伎倆，反對美台進行任何形式官方往來，藉過境謀「獨」改變不了台灣是中國一部分的事實。中華民國陸委會反嗆，不接受中共無理批判打壓。

中共老掉牙的言論被證明只有「反效果」，如今台獨早就坐大，但中共還是頑固堅持僵化的對台政策，毫無自省，一路走到黑、不見棺材不掉淚。

兩岸走到今天這個絕望地步，完全是因中共長期漠視、打壓中華民國。這是兩岸關係陷入絕境的最大關鍵。中共獨裁專政體制也是因素，但它絕對比不上中共一貫不正視、不面對、不承認、不尊重中華民國這項致命傷，使台灣2300萬人失望，感覺不受尊重的影響來得重大。

中華民國1911年起就是主權獨立的國家。縱然1949年起中華民國領土縮小只剩台澎金馬地區，但中華民國法理正統從未消失。以此觀之，美台之間為什麼不能官方往來？台灣是中華民國的一部分，從來就不是「外國勢力」中共政權的一部分。

中共必需先自己照照鏡子，這個歐洲人馬克思的徒子徒孫兼賣國賊、漢奸集團究竟有什麼資格奢談「一中原則 」？國際雖然普遍承認「一中」，但這是因外族政府不了解中國近代史及大陸在目前的現實狀況為中共統治所致。

真正透澈認識近代中國歷史的華夏子民，全都知道中共歷來禍國殃民罪行。這個一天到晚開口閉口「一中原則」，把「正宗中國」中華民國汙衊為「台獨」，豈不是天大笑話？

如果世界不存在「兩個中國」，中共這個「外國勢力」政權建立的「那個國家」毫無疑問就是「偽中國」。如果世界存在「一中一台」，也是由中共所一路催生茁壯，目前積重難返從中華民國蛻變而成的「台灣國」。

中共官方發言人氣急敗壞奢言「統一」，但中共實質上根本不具備號召統一的資格，因為他們是外國勢力漢奸政權。其次，中共「以偽鬥真」、「以偽欺真」，獨裁專制違反天理、不得人心。

如今中共為了區區「過境」問題竟氣急敗壞，凸顯對台政策一貫荒謬思維。兩岸之間「和統」因中共長久以來「全方位」錯誤，唯一剩下的工具只有武統，但極可能將成為中共的不歸路，因為台灣問題早就國際化，中共武統暴衝最終會發現吞不下台灣。

說來說去，造成目前兩岸危局的關鍵是中華民國未被尊重，中共強行否認已存在111年的中華民國。如今中共面臨長期對台政策錯誤的總清算，代價異常龐大。中共對中華民國「過境外交」氣急敗壞，預示兩岸目前想統一只不過是海市蜃樓，讓台灣民眾看到中共想吃掉中華民國和台灣的事實，2300萬人怎會接受？中共對台政策如不痛定思痛通盤檢討，最終拖垮的是中共政權。