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台灣抗中路線 風吹浪打不回頭

楊老爹／紐約

2021年11月16日拜習會後，中美積極表示：雙方保持聯絡，降低衝突風險。其理由有二：

第一、中國運用經濟生產力優勢，及新冠疫情造成世界各地產能暫難恢復「空檔」。在與各國建立「區域貿易架構」，爭取和平發展時間，維持台灣海峽兩岸現狀，是最佳選擇。

第二、二戰後，美國對外30多場征戰，都是以「大打小」。和大國沒有正式兵戎相見，若和中國開戰沒有必勝把握，加上內政紛擾，國債累累，也不願為台灣問題真的和中國開打，所以中國駐美大使秦剛在美國發出：「中美兩國要共同遏阻台獨」的呼籲。

近月來，台灣股票大漲，民進黨也趁機大顯「保衛大台灣」軍事肌肉，目的是為今後各項選舉造勢，利用這一段「風平浪靜」，將台灣各縣市民選官職「綠化」，以支撐「對抗中國」既定國策。

中國則在全面推展區域性「貿易合作」架構：重要的有四大項：

（1）2021年3月簽訂《中國伊朗25年全面合作協議》，即中伊全面合作計畫。

（2）2021年6月 《中國俄羅斯睦鄰友好合作條約》延期。

（3）東盟十國加上：中、日、韓、澳、紐五國區域全面經濟伙伴協定（RCEP）2022年元月1日生效。

（4）2022年元月12日中國外交部同海合會秘書處聯合聲明：盡快完成中海自由貿易協定談判。

台灣安了，綠化更深，「抗中路線」風吹浪打不回頭。中國若能依計畫進行區域貿易協定，建立穩健經貿關係，中國崛起不是夢，台美關係也必產生變化。

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