最高院否決強制接種 病毒續傳播

﻿塞爾維亞籍的「世界網球王」約克維奇，拒絕疫苗接種已被澳洲 驅逐出境，總理Scott Morrison告知「法令就是法令」(Rules are rules)，任何人都得遵守。

新冠病毒變種Omicron 肆虐全球，澳洲新冠病人中90%皆被此變種感染，驅逐澳網公開賽賣座的球王，無疑是表示抗疫決心，應該為澳洲政府抗疫的作法點讚。

反觀比澳洲Omicron疫情 嚴重數倍的美國，每日確診已經超越100萬例，雖然死亡率較原病毒低，但醫院人滿為患不堪負荷，新冠病患占了其他急診病人的病床，此變種傳染力奇強，已感染到勞累不堪的醫護人員，如果因病離職，今後醫院在人員缺少下，情況將不堪設想。

變種病毒在全美快速傳播，應怪罪尚未接種的群眾。拜登總統有鑑於此，規定超過100人以上的公司員工必須接種或是每周檢測，全美共有8500萬員工屬於需要遵守此規定的範圍。

但聯邦最高法院居然插手，擋下了拜登强制接種的規定，除了可強制醫療機構員工，百人以上非醫療的公司不得強制，因此帶病毒的員工可繼續上班，即使沒有任何病徵。這將會使病毒一傳十、十傳百，傳給同事、家人、顧客，以及任何與公司互動的民眾、商家及機構等。

筆者深知疫情造成對公司、商家生意的影響以及民眾的困擾，一些業者及無耐性的民眾，想要盡快恢復正常，但在沒有專家證實之前，就先把Omicron當成新冠病毒的最後一波，或一般流感，讓帶菌者自由出入實在不當。依據防疫専家佛奇醫師，目前只有疫苗接種一途，才能減少傳播率緩和疫情，同時也使已接種仍受感染的病患，免於住院，減少受感染後的死亡率。

最高法院否決強制接種及檢驗的決定荒謬，只會促使Omicron病毒繼續快速傳播。筆者建議：即使政府不能強制接種，具有遠見的商家及公司可以自行規定：以保護所有員工及顧客為由，對今後求職者的先決條件是，具備接種證明，已患病居家的員工，在回到崗位前需要檢驗合格等規定。

新冠病毒已肆虐兩年，拜登也已盡力抗疫，目前只能希望反對強制接種的公司及個人能夠看淸事實、放下己見、不被誤導，多能為他人著想；已接種的民眾則不能掉以輕心，繼續戴口罩、勤洗手、不聚眾等防疫措施。唯有如此疫情才能減輕，一切才能恢復正常。