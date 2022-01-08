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台灣人麻木不仁 英雄變成哈巴狗

江建祥／洛杉磯

蔡英文曾經說過：「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」為了能繼續擁有既得政治暴利，使用各種手段強迫人們，服從她建立起來的威權。在威權時期的醜媳婦如今熬成婆，兇殘變本加厲可以理解，但原本敢於撚虎鬚、拍桌子的「英雄」們，如今都變成很擅長阿諛奉承的哈巴狗，為什麼？

在一個不正常的社會，面對不公不義的事，能有勇氣起而抗爭，卻罕見甚至被視為必須受排擠、誅滅的異類。這一類社會長久受不公不義的折磨，施行壓迫的加害者，為了維繫對自己有利的不公不義的制度，必須將不正當的行為正當化，而受壓迫者為了生存或苟延殘喘，都已逐漸地對不公不義產生神經鈍化的症狀。這群長久生活在不正常的社會的人，像患了痲瘋病的人一般，他們都有嚴重的末端神經萎縮病變，並有嚴重的知覺鈍化問題。

在這種患了類似痲瘋病的社會，不良執政者可儲存層出不窮的桃色緋聞，適當時透過「訊息農場」配銷到社會，以遮掩執政者不想要百姓關注的議題。所以當論文門醜聞即將引爆的時候，高嘉瑜和林秉樞必須「銜命救援」。當公投告急時，王力宏的小頭必須出面制止，人們運用他們的大頭思考。當然中間還要夾雜十指緊扣的老頭，以及干卿底事的大S婚變。

台灣民意基金會游盈隆近日公布最新民調，顯示約28%受訪者，不相信蔡英文有倫敦政經學院的博士論文或學位。對於這一個民調結果各方解讀不一，有民進黨裡所謂熟悉民調事務的幕僚氣急敗壞，也有「革命尚未成功，同志尚須努力」的樂觀看法。

姑且不談截至目前為止所發掘的實質上證據，是否足以證明蔡英文學術詐欺，蔡一連串違反人情的欲語還休，以及完全違反邏輯、常識的舉止，竟然讓社會超過將近72%的人無感。這是一種令人擔憂的心理反應鈍化的現象，代表這個社會嚴重病了。

最糟糕的是，有一種被害人面對不公不義，完全不顧自尊，充分表現奴婢的心態，把所有責任往自己身上攬，認為自己之所以受到不公不義的待遇，一切都是咎由自取。

處於強勢的加害者，可肆意透過對公權力的控制，做有利詮釋。這些加害者靠他們所掌控的媒體或教育機構支撐，進一步被自訂的正義標準所迷惑。如此惡性循環，加害人已對不公不義，失去敏銳感受。結構性的壓迫透過政治、經濟和文化等組織不斷地、系統性地循環複製。因為問題存在於社會結構。所以消滅惡質領導人，或制定新法律，都無法改變結構性問題。

麻木不仁的台灣人病得不輕，光靠像貼OK繃般的政論性節目，或街頭嘉年華會，絕對無法振聾發聵。而統治者所設計，用來維繫政權的充滿弊端的選舉制度，只會加重麻痺，延宕治癒時效，對潰爛的痲瘋毫無助益。這種痲瘋症狀需要長期的治療和呵護，包括適當的公民教育，提升對真、善、美的慕戀和追求，培養他們對正義、自由和平等的認知和尊重。

這些是十年樹木、百年樹人的艱鉅工程，播種的人很可能看不到收成。做這種基礎工程的人，常常被人誤會、辱罵為西裝筆挺，坐在冷氣房裡喊「台灣人站起來」的蛋頭。台灣人裡有多少人願意參與如此吃力不討好的工作？還是我們必須等待下一個「救世主」？

民調 蔡英文 教育

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