唐人不識講唐話 憶當年

我們於1979年抵達大蘋果紐約市 當住院醫師。開始了劉佬佬入大觀園的新鮮感。最初融入了超發達的「美」國，內心感受除了興奮仍是興奮。

記得有一次周末，我們從住處Bronx開著老舊的二手車 子往南Manhattan市中心唐人街造訪，看到久違許多和自己熟悉的臉孔們，打從心裡深處就很開心，當然採購中國食材是最大目標。在熙熙攘攘擁擠人海裡，我們兵分二路分別購買不同貨品，當我們再會合時，迎面而來卻是深受委屈的臉色。內人說她買不到所要的東西，深究其因卻是在人擠人裡，她說的「國語」老闆聽不懂，就不再浪費時間和她周旋，而忙著與其他操老廣方言的顧客交易。老闆對內人拋出一句「唐人唔識講唐話」，這一句表面非常簡單的評語，卻在內人心內烙下永不褪色的傷痕 ，直到現在。

昨晚，當我們拖著疲憊身軀離開診所，各自開車回家，她告訴我，會順路在華人超市 買些東西。我一到家即開始烹煮飯菜，準備「一家之煮」回來後，馬上有熱飯美菜相迎。她回來後到了廚房，告訴我她的「Pi 的奇遇記 」。

因為該超市於晚上9時打烊，所以她一進店馬上衝往活海鮮部門，當時有一中年華人同胞正和師傅以廣東話交流，原來他也是要選購一條活魚，不過這位先生慢條斯理，多次上上下下讓師傅在大魚缸裡，挑三撿四地在水中掏寶。耗費不少時間後，他終於選定一條中意的活魚，師傅隨即繼續下一回合的清理後序。直到這個時候，內人才有機會和這位男士撘訕，直接不很客氣問他：「你怎麼那麼囉唆？」

他忙著娓娓解釋理由…師傅清魚工作完畢後應當輪到對內人的下一個服務，不過當時間已經8點45分鐘，理當結束活魚服務，師傅不耐煩説：「算了算了，我們下班了。」。

內人未料等了半天卻悵然空手而回，她知道我最愛炫耀拿手的清蒸活魚，那也是她屢次讚不絕口、推崇我的佳餚。我想她只不過是客氣而已，要不然就是，愛他就是要讓他高興。

在我們吃完飯後，也看完iPAD裡「趙少康戰情室」節目時，她吐出了一句真心話，「我一輩子都被廣東人欺負」 。我無言以對，因為我就是正宗的「老廣」，我父親是廣東人，母親是廣西人，正是如假包換的「老廣」。