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彭帥改口 凸顯中共一貫惡劣作風

野閒（加州）

彭帥19日現身接受媒體採訪時終於改口說，「從未寫過說過任何人性侵自己」，這一點不出世人所料，任何讀過彭帥被刪微博的人都能想像，這一個多月來中共背後的運作。面對明春冬奧會前的洶湧輿論，國際體壇對彭帥人身安全強烈質疑與反彈，考慮中共維護自身形象的一貫惡劣作風，讓彭帥改口是一開始就設定的目標，只是求之不得而已。

於是先讓「環時」發布彭帥出席某開幕式影片，繼又讓她給國際女子網球協會(WTA)主席寫信，表明「一直都很自由」，反而引來國際輿論質疑彭帥被消聲，被人代為捉刀；又終於不知幕後多少威逼利誘，脅迫雙親苦勸，領導曉以「大義」，彭帥最後改口了。

結果除了張高麗或可免刑責，外電評論不過鬧劇延長；對內更坐實人們對中共權力運作的判斷：欺侮你，還要你唾面自乾！當年「偉大領袖」睡過婦女無數，有誰說過寫過性侵自己呢？今天又有誰不相信這是新時代權力下的特色性侵呢？

中共要受害人唾面自乾，早在文革就有「牛鬼蛇神自罪歌」，即使在上世紀80年代的最好時期，也不乏要下級受害人為領導背鍋。最廣為人知的一個例子，就是前武漢大學校長劉道玉，火車上被迫將自己與一位老教授早已對號入座的軟臥「讓」位給新任湖北省長的事。事件經香港媒體報導後，為維護省長形象，省委要劉道玉發表聲明否認其事，被劉拒絕了。

現在日夜如磐的壓力下，彭帥改口了，但世界輿論對她安危的關注並未減少；而全中國人更等著看張高麗如何發落，看習近平如何「全面從嚴治黨」。

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