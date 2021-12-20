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王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

善念興群

陳安利／亞特蘭大

王道良策福萬民，

繁榮昌盛解困境，

烽火歲月日無寧，

喜兵好戰致禍明。

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柿子紅了

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