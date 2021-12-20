《易經》第三十七卦「風火家人」中，第六四 爻和六五爻，教我們如何去當「老婆」和「老公」的，對我們每個人都有益。

六四說，富家大吉。 六四是陰，象徵女性。易經一般稱富多指陽，數九是陽，象徵男性。因六四緊靠九三、九五，遠交初九，遠近都得到九陽能量加持，所以富家陽的大事，陰就此成全了。即富家大吉。

還說，富家大吉，順在位也。順，可以溝通內外之事，協調遠近之情。六四陰在陰位，叫在位，可以掌控內務，安排家中生計，以達內外和美。雖然她不直接地去創造財富，但是通過順在位護家理財，形成富家大吉。

九五說，王假有家，勿恤吉。九五為卦主，故稱王、或叫領導、家長等。王假有家，指一家之主所定位的家。是勿恤吉，即無須憂勞費力就可得吉。是因為以身作則，示範全家。

還說，王假有家，交相愛也。九五陽在陽位。近靠六四可求。遠應六二有交。位上卦之中，中道和順。以自身信息輸出，與環境信息吸收，糾纏感應，互敬互愛，形成氣場，達到吉好。

俗話說，外有搖錢樹，家有聚寶盆。九五這個老公角色的搖錢樹。他不僅直接搖出掙錢養家，而且搖出自身表率，端正家風。六四這個老婆角色的聚寶盆。雖然她不直接地去創造財富，但是可聚出護家理財，勤儉持家。

綜上所述，如何做老公或老婆，易經的智慧就是：外有搖錢樹，家有聚寶盆。