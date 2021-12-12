美國不出兵烏克蘭 拜登緩兵計？

「俄國 若發動攻擊，將招致很嚴重、很嚴重的經濟後果…但美軍暫時不考慮出兵回應。」美國總統拜登 7日與俄國總統普亭就烏克蘭 戰爭危機視訊峰會後，8日親自出面發言，強調美國正與烏克蘭、歐洲東線盟軍暢通聯絡，但華府目前不打算軍事施壓在烏東邊境與克里米亞半島完成12萬大軍集結的俄羅斯。

拜登表示，白宮不考慮動員駐歐美軍、也沒有增派戰鬥部隊進入烏克蘭協防的迫切計畫；拜登在視訊峰會如同給普亭「讓步承諾」，周五和北約緊急峰會，拜登也向歐洲盟軍轉達「莫斯科對北約－烏克蘭政策的戰略疑慮」。

雖然美俄都異口同聲強調「雙方溝通順暢、交涉清楚，美俄之間已對烏克蘭危機有具體共識，並期待尚未指定日期的下一次回談」。但德國、法國跟進表態之外，歐盟與北約其他國家卻沒對烏克蘭危機有清楚果斷的備戰動員與外交呼籲。

烏克蘭國防部指控俄國在烏克蘭邊境屯12萬重兵(9萬陸軍部隊與2萬海空軍)，接近美方估算「開戰兵力動員總數」的70%，俄軍更積極與基輔北境的白俄羅斯軍隊統整軍演，在烏東邊境之外，給烏克蘭首都圈造成極大威脅。

普亭與拜登7日視訊會後，並未簽署任何聯合宣言或備忘錄。普亭與拜登8日各自接受記者非正式採訪。普亭被記者質問「俄國是否要攻打烏克蘭」時，一臉不滿地反稱這種問題「煽動挑釁」，接著顧左右而言他表示「昨天溝通很順利」，「美國能與俄國共同對話是好事，能溝通才最重要，我們期待下次再相逢。」

截至8日，從俄國中部戰區、南部戰區經鐵公路調度的裝甲部隊持續上路、大軍朝西線集結的民間目擊影片，仍顯示烏克蘭戰爭危機穩定升溫中。

拜登頗有信心地表示「美國與歐洲、北約盟邦、烏克蘭政府的熱線從未中斷」。他9日與烏克總統澤倫斯基視訊對話。10日邀請北約東線九國盟軍領袖，交換烏克蘭危機應對策略意見。九國是保加利亞、羅馬尼亞、捷克、斯洛伐克、匈牙利，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛以及波蘭。值注意的是，拜登周五視訊對話，北約一級盟邦如英、德與法國等軍事大國沒有參與。

拜登強調「在和普亭總統通話裡，我講得非常直白，如果普亭膽敢入侵烏克蘭，俄國必將遭致極慘痛的代價，且是前所未見的嚴重後果，我確信普亭聽得很明白。」「美國有道德與法律責任來協防北約盟邦，但這樣的義務…並不延伸到烏克蘭。」拜登說法不讓人意外，畢竟烏克蘭還不是北約成員，在北約盟邦未取得共識前，美國很難單方面發起或承諾軍事回應。

7日峰會，拜登也外交讓步給普亭。一來一往之間，拜登的烏克蘭「緩兵計」究竟是理性的危機緩解策略？還是讓莫斯科看破手腳、軟土深掘的姑息表態？國際輿論與美國政壇有褒貶不一的解讀。

拜登峰會中同意要幫普亭傳話給北約，主要是莫斯科對北約東擴的焦慮，並提出俄國具體期待北約在烏克蘭問題該怎樣妥協。普亭提到「俄國將在未來幾天提出『訴求草稿』給美方，好幫助北約理解俄國的戰略立場與緩衝訴求」。

普亭主要針對「北約承諾不納烏克蘭入盟」，但可能包括北約暫停與烏克蘭軍演合作、撤出軍事顧問團，並撤除在俄國邊境前線的飛彈防禦與防控系統等。美方說法，拜登願協助牽線俄國與北約戰略對話，除了純傳話」，美國沒有附加任何政治承諾。

英國「金融時報」引述匿名北約高層說法，強調拜登對普亭外交讓步固然有「緩降衝突」的短期盤算，但北約盟國大多無法接受任何對俄國的戰略示弱，哪怕只是表面功夫，歐洲都非常擔心、且無法容忍俄國玩弄「戰爭武嚇」食髓知味。

但除了對拜登滿腹牢騷，北約實際上沒有因應烏克蘭危機的對策。制裁包括針對俄歐「北溪二號天然氣輸氣管系統」的全面制裁，也包含封鎖俄國金融貿易的SWIFT國際銀行交易驅逐令。但歐洲各國懼怕衝擊本國經濟與能源安全，反而讓歐盟焦慮許久的「北約集體腦死」、「歐盟國際戰略邊緣化」成了家門口的危機。

烏克蘭危機中，歐盟恐成最大輸家已是美、俄、烏克蘭共同體認的現實。年初美國智庫「大西洋理事會」給拜登的烏克蘭對策建言就強調，美國應「以自己為主」更主動地參與危機斡旋，暗示不該期待德、法等盟國提出有效解答。

普亭對德法兩國無法約束烏克蘭「履行《明斯克和平協議》」的拖延效率，大為不耐。多次指責巴黎與柏林無能與怠慢，今年內兩度爆發烏克蘭戰爭危機，都被認為是莫斯科施壓美國出面的隔空表態。

烏克蘭防長與其他軍情單位多次預言，俄國對烏克蘭的開戰恫嚇，恐加速北約內部分裂。烏克蘭認為，美、英、加拿大等都能堅守對俄鷹派的強硬主張，問題是法德不願冒險與俄國正面摩擦，令烏克蘭憂心。

歐洲各國與美國軍情單位也質疑烏克蘭政府故意誇大與俄開戰風險，以掩蓋內政貪腐醜聞、政治鬥爭與經濟壓力。烏克蘭軍方表示，頓巴斯地區與克里米亞半島大軍集結，秋季聯合軍演後，俄軍在白俄羅斯留下大量防空武器與重武裝裝備，近期俄軍有借道白俄於烏克蘭北境集結的危險跡象。

雖然莫斯科與明斯克皆強調，俄國與白俄羅斯是簽訂共同防禦條約的「親密軍事同盟」，彼此部隊調度不足為奇。但11月底，白俄獨裁者盧卡申科也對外暗示：「如果烏克蘭出事，白俄羅斯當然有義務配合俄軍的戰略回應。」整體軍情戰略因此較過往更緊張而複雜。

（節錄自聯合報「轉角國際」）