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自決自治自主 香港時代革命弄巧成拙

今之古人／洛杉磯

香港所謂「時代革命」 的結果是，把「50年不變」減為「25年」，對全體香港市民的自決、自治、和自主 有何好處？不是弄巧反拙嗎？

英國統治香港殖民地99年來，英國直派香港總督，立法局和行政局完全沒有直選，英國白人為第一等民族，美國白人為第二等民族，英聯邦白人為第三等民族，印度和巴基斯坦人為第四等民族，華人淪為最下等之第五等民族。為何不見時代革命？

英國統治香港殖民地99年來，貧富懸殊，貧民住在「鳥籠」的碌架床， 中產階級住在「劏房」(睡房、廚房、廁所、浴室全部在一起)，時代革命有關心過民生疾苦嗎？自決、自治和自主，對絕大部分市民又有何好處？

香港所謂的時代革命，破壞地鐵公物，進攻、威脅普通商店， 佔中三個月阻塞主要交通，用刀刺警察頸部，搗毀大學，暴力威脅大學校長和教授，製造炸彈等等，可以在西方自由民主國家內發生嗎？香港警察堅忍沒有開槍，難道西方自由民主的國家會容忍？時代革命的自決、自治和自主就是用這些暴行來代表嗎？

香港時代革命的大規模雨傘、礦泉水、食物、通訊設備等，可供數千人甚至萬人以上使用來支持暴亂，沒有大規模外援、金錢和組織，可以做到嗎？西方國家會容許外國勢力，製造他們國家的內亂嗎？

港獨對香港人民有害無益，只有破壞而無建設，所謂自決、自治和自主，都難以自圓其說。

1919年的「五四運動」是中華民族意識覺醒，反對外國勢力侵略中國；2019年香港的「時代革命」是媚外崇外，接受外國勢力侵略中國，兩者有天淵之別，不可同日而語。

香港 英國 警察

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