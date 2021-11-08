1966年台灣 大學畢業後，電機系同學們曾在2006年畢業40周年、2011年畢業45周年、2016年畢業50周年時，組團回台，在母校台大校園重聚，今年2021年恰逢畢業55周年，惟因疫情 阻隔，同學們無法回台歡聚，深感遺憾。

今年初春三月，杜鵑花開時節，懷著「飲水思源，尋根訪舊」以及「戀戀母校情，綿綿感恩心」的情懷，我又回到母校國立台灣大學，在杜鵑花盛開的校園中，又再看見椰林大道兩旁的大王椰樹依舊高高矗立，風景美麗的醉月湖更加秀麗醉人。

醉月湖前原來的第14宿舍，是我在台大四年就讀時居住的地方，現在已經改建為14層樓高的天文數學館；當年第14宿舍後面，是一大片青蔥的農田，現在農田全都不見了，看到的是一條寬廣的辛亥路和高架的建國快速道路以及旁邊的高樓；第14宿舍最右邊靠近新生南路的第11宿舍舊址，已經改建為綜合體育館；旁邊的新生南路，當年在馬路中央，還有一條瑠公圳，現在已經加蓋鋪平，使新生南路更加寬廣；新生南路對面街，當年還有一間「陸軍兵工學校」，後來已經遷移到桃園大溪，成為研發雄風飛彈而聞名的「國防大學理工學院」。

當年電機系上課時的工學院館已改為土木工程系館，當時的電機工程學系已於2000年8月1日更名國立台灣大學電機資訊學院，其下分設電機學群及資訊學群，電機及資訊兩個學系，電機學群有電機工程學系暨研究所，光電工程學研究所，電信工程學研究所，電子工程學研究所；資訊學群包含資訊工程學系暨研究所、資訊網路與多媒體研究所、以及跨學群的生醫電子與資訊學研究所；相關單位有資訊電子研究中心，物聯網研究中心，奈米機電系統研究中心，綠色電能研究中心。

台灣大學電機資訊學院系館有：電機一館、電機二館、博理館（電機三館）、明達館（電機四館）以及德田館（電機五館）等5間系館。目前電機資訊學院兩院系七所共有專兼任教師（含合聘）220人，大學部學生1368人，碩博士研究生近2345人。從電機工程學系擴大到電機資訊學院，母校母系的蓬勃發展，成就非凡，使老校友們深感與有榮焉。

重回母校，在台大校園中留戀徘徊，回首當年，椰林依舊在，只是人事已非，正在凝神看著盛開的杜鵑花時，忽然想起1966年畢業時，我在畢業同學錄上題寫的畢業感言：「不知來歲杜鵑時，再相逢何處！」一時感懷不已，期待2026年，我們台大畢業60周年時，同學們又再重回母校歡聚。