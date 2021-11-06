美中博弈的新戰場—台灣

自2021年10月25日，即中華人民共和國替代台灣 當局進入聯合國擔任常任理事國的外交勝利50周年紀念日，美國 政府突然又將台灣問題拿出來刺激中國 ，要力推台灣重返聯合國，同時蔡英文也承認美軍教官已經駐台培訓國軍一年多。此事立刻激起中國國民的普遍憤慨，大陸軍方亦加緊戰機繞島和搶灘訓練，一時間台海形勢緊繃。筆者也想就此發表自己的判斷。

首先，台灣問題的激化當然是源自於美國的國家利益的急迫需求。美國政府由於國內印鈔過量，通貨膨脹，急需中國政府配合美國降低雙方的關稅並超大量購入美國的國債，以此來緩解通膨的壓力。可是由於這幾年來美國對中國的打壓，前後通過了懲戒中國各領域的300多條議案，還曾扣押孟晚舟做人質，如此欺負羞辱中國，中國政府當然拒絕合作，堅持按自己的計畫發展經濟軍事項目。

因此，美國不得已，又找到台灣這個大陸核心關切的問題進行最後的攤牌，筆者預判美國的這種不顧後果的政治操作，就是要逼迫中國大陸政府出手以武力收復台灣，美方的最高期盼恐怕是把台灣化作阿富汗，希望中國軍隊也像美軍陷入阿富汗泥潭那樣在台灣耗上個20年，然後灰頭土臉的撤軍，大損國力，同時也藉此遲滯中國大陸軍事科技和工業科技的研發和拓展。筆者這種推斷的依據就是32名美國便衣教官赴台教的是游擊戰和城市戰，明擺著就是培養未來的恐怖組織骨幹，等於是把敘利亞、阿富汗、利比亞多少年前顛覆原政府的手段再重複一遍，例如培養幾個深藏台灣的「基地」組織或ISIS什麼的。

第二，美國參聯會主席密利將軍最近宣稱中國在今年8月，已經成功試射了環繞地球軌道的超高音速武器系統，這實際上意味著美國多少年來苦心經營的全世界各處的各種反導系統都武功全廢了，因為5倍以上音速的導彈，尤其是帶核彈的高超音速導彈，美國即使在不遠的將來都無法攔截，中國已經具有絕對毀滅美國的能力了。所以筆者推斷美國將逐漸避免親自赤膊上陣與中國直接對抗，改國策為盡一切力量消耗削弱中國飛速進步的能力，最直接的手段就是在中國周邊將其捲入一場或多場戰爭，台灣、印度是首選的標的，美國會在背後全力支持這些代理人的戰爭，這也就是為什麼拜登上任以來，四處走訪拉幫結派，大放厥詞，同時又希望中國配合美國振興經濟，拉高民意，好攢出更多的經費繼續給中國添堵。

以上兩點就是鄙人對美國國家政策的一種推斷。但我以為中國政府的智囊團早已洞若觀火、高瞻遠矚，把美國高層的小心思看穿了。中方現在一直在保持著戰略定力，不被周圍的糾紛所困擾，還是集中精力發展芯片技術和飛機製造，什麼時候武力攻台或教訓印度，主動權在中方，而且筆者預計即使大陸武力收復台灣，也不會出現類似於阿富汗那樣的連年鏖戰，中國政府的治理能力要甩美國幾條街，美國的政治精英在台灣問題的預判上，實在是想多了。