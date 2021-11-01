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太極與糾纏

段建華／洛杉磯

「太極」這個詞，正在被越來越多的人接受、推崇，太極拳、太極球等，被冠以太極者，比比皆是。在太極熱中，也不乏有人一知半解，這裡指的是太極糾纏。

太極就是宇宙規律。例如天天伴隨我們的白天和黑夜，白來黑去，黑去白來，此消彼長，周而復始。如果說黑與白是一對不同頻率，不同表象的光，那麼這種雙光子的互動糾纏軌跡，講確切點，是在地球表面上因時差所形成的白天和黑夜的投影，也是展現宇宙由各種因素造就的終極結果答案，就是黑白糾纏的S形的太極曲線。

在太極拳中，有借力使力要訣。就是在緩慢、沉穩的太極拳招式中，一旦遭外力攻擊時，卻藉外力物極必反之極，在其衰減中，以被糾纏的太極之柔，發力且以遞增之勢，使外力之剛由衰而竭，而被克之。這就是太極能量的轉換，或叫雙光子互動，也叫量子糾纏。可見太極拳就是宇宙規律在人的小宇宙中的複製發揮。對於規律來講，則是順其者昌，逆其者亡。

推而廣之，在人類日常生活中也有很多實例，都能以太極原理，借力使力，以柔克剛，以弱勝強。如此四兩撥千斤的實例很多，不再贅述，究其關鍵就是糾纏。

白天與黑夜是形影不離的糾纏，太極拳反擊是樹欲靜而風不止的被糾纏，日常生活中更多的是，不以坐等糾纏，更要主動糾纏。這就是向高能量、強實力、大事物主動緊跟，靠攏、借鑒，即糾纏。在高能量中尋找空間，捕捉機會，填充空白。最重要的是，太極糾纏一定要如同白天黑夜那樣陰陽雙贏，使一體兩面的太極，糾纏雙贏，這樣才能催生萬事萬物，繁榮天下。

如果說白天與黑夜是陰陽太極的最大映像，那麼丈夫與妻子則是陰陽太極的最近實例。太極就是彼此互動糾纏。丈夫一定要寵妻子，妻子必須要疼丈夫，這才叫天人合一、造福萬代的夫妻間小宇宙的太極糾纏。

太極遠在天邊，近在眼前，是創生創世根本，寰宇萬物正是如此這般。

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