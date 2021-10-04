密利上將是否叛國 新書Peril揭密

﻿華盛頓郵報的兩位名記者(伍華德)Bob Woodward、克斯塔(Robert Costa)合著的新書「危機」(Peril)，揭密參謀首長聯席會主席密利 (Mark Milley)上將在川普 離任前，私下致電在中國與他職務相同的李作成將軍，保證美國不會攻擊中國。

這件事情引起軒然大波。川普責駡密利「叛國」，有些媒體稱其「通敵」，欲證實他是否應接受這些指責，必須閲讀這本500多頁、其中資料來源長達50頁、在9月21日出版的新書，瞭解來龍去脈及密利為人態度、處理事情的能力，以及他的危機意識。

2020年，川普淡化疫情誤導民眾，對新冠疫情控制不力，導致美國的確診及死亡人數為全球之冠。川普民調因此下滑，面對11月大選使他焦慮不安，甚至事先認定對手拜登 會舞弊。白宮幕僚包括密利也看清楚川普心神不定、處心積慮、無所不用其極，想要保住他的白宮寶座。

6月中，由於明州的非裔佛洛依德遭白警壓頸致命，引發「黑人的命也是命」示威行動，遍及全美，華府也不例外。川普要求密利動用軍隊鎮壓，密利認為於法不容；軍隊是對外抗敵，不是用於壓制國內民眾，並且示威者並未威脅到大眾安全。

再者，川普為顯示握有軍權的強人形象，使用「殺雞焉用牛刀」作法，密利認為只會造成不必要的民眾死傷，因此他對川普的要求斷然拒絕，即使多次使川普不悅。密利雖為川普提拔的要員，但他遵守憲法以及顧全大局行事，並非唯唯諾諾對川普的怪異行徑唯命是從的下屬。

今年1月6日，川粉暴徒在川普及其長子鼓勵下攻擊國會，企圖抵制拜登當選，紛亂平定後副總統潘斯不顧川普威脅，逾時唱票鎖定拜登當選。但由於拜登在1月20日上任前，川普仍有兩個星期在位，密利擔心川普會在他提告50多件選舉舞弊案件全盤失敗後仍不死心，很可能會拿出其他危險點子奪回政權，事先不得不防。

同時，密利得知中國對於美國亂象十分擔心。拜登合法當選但川粉暴民不服，尢其在令人訝異的1月6日政變後，川普也許會動武攻擊中國，使他本人成為「戰時總統」，用以拖延新總統上任日期，繼續其缺乏事實的「選舉被盜」指控。

眾議院議長波洛西也有此憂慮，確定密利不能讓川普拿到名為Football、內有核武按鈕的盒子。同時，密利為安撫中國軍方，對於美國情況不瞭解而產生的緊張情緒，他必須告知中方美國仍然穏定，並沒有攻擊中國的意圖；當然，他也規定美軍所有將領，如果接到任何川普指令必須先通報他，不准輕舉妄動擅自行事，即使川普擁有核子武器的按鈕權。

密利為資深將領，他細讀歷史，尼克森當年在被逼迫退位時，終日酗酒暴躁易怒，很可能會爆發不能想像的事件。而和尼克森相比，川普有過之而無不及。在1月6日暴動前晚，他把白宮窗子大開，不顧一旁部屬忍受華氏30多度的低溫，只想要大家聽到外面川粉暴民的叫囂；此為密利認定川普求勝心切行動怪異、有心智障礙之一例，他必須加倍小心。

他也深知兩個大國如果在情況不安時互相猜忌，戰爭很可能會因為一件小事而一觸即發，事先溝通及互動為第一要務，在通知李將軍的同時，他也命令美軍，停止在南海附近的軍演。

不怕一萬就怕萬一，川普至今仍然堅持把他的敗選歸咎於選舉舞弊，即使他的心腹老友資深參議員Lindsey Graham告知選舉公正。密利認為，川普在1月6日政變失敗後，到1月20日拜登上位之前，什麼事川普都可能做得出來。

諷刺但是可幸的是，密利採用了川普在他過去主持電視節目Apprentice裡愛用的名言「Only the Paranoid survive」，密利處理要務謹慎小心，他及時的「危機感」避免了中美軍事衝突的危機，維護了兩個世界大國的安全；同時，在密利1月20日精密的防暴部署下，1月6日的暴動不再重演，合法當選的拜登得以順利上任。