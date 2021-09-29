孟晚舟事件 凸顯美中都有缺陷

「華為公主」孟晚舟 獲釋，告別拘押她1000多天的加拿大。值得注意的是，為達成美國司法部 提出暫緩起訴協議，孟晚舟雖對其銀行詐欺指控不認罪，但她承認，曾就華為在伊朗業務誤導匯豐銀行，可能會為美國司法部再次提告提供有利證據，甚至是向美國政府提供制裁華為的證據，這也間接證實其通過星通(Skycom)公司向伊朗銷售美國科技產品，違反美國出口管制。

不可否認，美國司法部起訴孟晚舟，引渡案本身就是政治意味很濃的案件。適逢中美對抗的背景下，孟晚舟和華為公司都是美中博弈的重要組成部分，孟晚舟事件幾乎變成中美高層對話的必談議題。

美國前總統川普任內曾就事件回應稱，如果有利於國家安全或美中達成貿易協議，他將「干預美國司法部針對中國華為公司高管孟晚舟的案件」，間接向外界證明該事件是川普政府達成貿易協議的籌碼。

新聞報導，美國氣候變遷特使柯瑞將在未來數周訪華，孟晚舟獲釋回國可能是拜登政府為達到某些政治目的，而做出的暫時性妥協。

此外，孟晚舟事件凸顯中共的「司法不公」和「人質外交」。耗時近三年的司法程序充分保障孟晚舟的司法人權，她仍可住在價值千萬美元的豪宅裡，並聘請專業辯護律師團隊，整個審判過程也都相對公開透明，並有媒體報導。

反觀兩位被中共認定為間諜的加拿大人，他們在孟晚舟事件發生十天後，被隔離關押，從未得到公正的司法審理，外國外交官也無法旁聽。在孟晚舟24日獲釋後，兩名加拿大人也重獲自由，完全坐實國際社會對中國「人質外交」的指控。

美國司法部對孟晚舟暫緩起訴，並不意味著美中關係在未來會有所緩和，在未來很長一段時間裡，中美對抗的態勢絕不可能改變。因為中美之間的結構性矛盾已顯現，而且政府的重心已放在亞太地區。最近成立的AUKUS(澳英媒聯盟)和之後舉行的美日印澳四方會談，相繼表明拜登政府「聯合盟友圍堵中國」的戰略，並沒有改變。