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德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

三秋月季

楊遙／聖彼渚

有幸還相賞，駸駸十數年。

霜風能抖擻，珠露益嬌妍。

九月金秋富，五更大夢圓。

花中皇后美，蜂蝶舞翩翩。

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美國政府停擺危機 誰的錯？

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債限危機只是一場「膽小鬼博弈」

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