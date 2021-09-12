恐襲20周年 美國依然內憂外患

2001年9月11日，美國 紐約世貿中心雙塔和國防部遭伊斯蘭恐怖分子突襲，造成3000餘菁英喪生。全國上下同仇敵愾，國會迅速批准對庇護恐怖分子的阿富汗 動兵，將凱達恐怖組織剷除，協助阿富汗建立一個新國度。

結果20年來花費逾2兆(平均每天幾達3億)，再犧牲數以千計軍民生命，除了狙殺禍首賓拉丹及逮捕一些其他頭目在候審外，似乎只贏得一個狼狽撤退。很多人懷疑：我們今天比20年前更安全嗎？

首先，美國是崇尚自由的開放社會，亟需外來移民幫助各項建設。在保障人權下，情治機構雖然對事後調查和破案非常有效率，但因受憲法對人身和隱私權保護，對防範未然很難做得徹底。九一一恐襲所用方法，不顧無辜乘客性命而用民航機為武器，毒辣到常人想像之外。

美國史密松寧電視網最近推出一集分析，列舉導致這個國恥的十大關鍵錯失，多係內在因素。例如對恐襲威脅判斷錯誤、情報及警告失誤、機構間的隔閡、空安和防空系統缺陷等，加上柯林頓和小布希政府政權轉移的可能漏洞。最糟的是，受法律規定國內外活動範圍限制，中央情報局居然不能將部分情報傳送聯邦調查局參考。

恐怖分子凱達組織基地雖在阿富汗，但19名凶手在四架民航機的準備工作包括訂票、飛行訓練，都是光天化日下在美國本土以合法身分進行。美國對一般人民的信任及缺乏懷疑的天真本性，反而成了事件致命傷。

現在神學士(塔利班)在阿富汗當政，釋放被拘禁的全部恐怖分子，有聯調局重賞通緝的首號要犯在其政府擔任要職。美國未來絕對不可疏忽，仍要加強防範，以免恐怖分子再用更不可思議的手段肆虐。

美國除了外來危機，內部分岐和暴行更傷國本。今年初川普 鼓動攻擊國會山莊，雖然執法單位已按圖索驥將暴動參與者一一逮捕歸案，依法判刑。但下周將有右翼分子再度聚集華府，要為被起訴判刑者「討公道」。國會警局如臨大敵，將剛撤除的高鐵欄重新架起，以資防範。屆時場面如何，令人擔憂。

這些分歧的可怕，除了川普公然鼓動群眾推翻合法選舉結果，而一些群眾不明就裡而受騙，或明知故犯、甘願被利用。最使人擔憂和百思不得其解的是，許多政壇領袖居然罔顧事實和政治倫理道德，為虎作倀，置國家大局於不顧。許多右翼州長和州議會響應川普「選舉被竊走」的謊言，積極通過一些阻礙某些族群投票的法律，為下屆選舉預設對其有利的旁門左道。

美國社會及人民分歧，最愚蠢可惡的例子是新冠狀病毒防範，簡單而易見的戴口罩和有數字根據的接種疫苗，居然成了政治和憲法爭議。許多人罔顧事實和常識，拒絕舉手之勞，損人不利己而引起許多無謂爭執，導致各地醫院人滿為患，危及所有病者就醫機會。

而美國槍枝氾濫，人與人和族群之間稍有不合很容易造成大規模「內戰」，更不在話下。美國內憂更加深外患危機。過去幾年，我們看到某些國家不費一兵一卒或一槍一彈，只要透過媒體散布謠言，就可使美國固有的和諧團結、倫理道德、自由法治及安居樂業，全部付諸東流。

這種無形的恐襲，比九一一重演更可怕。如何善用美國無比的實力和傳統倫理信仰，重建人民實體和心理安全，實是美國朝野最大課題。