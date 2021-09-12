沒有台灣問題 是大陸有問題

美國 放棄經營20年都無法使阿富汗民主化的努力，斷然撤兵，放任神學士政權復辟，引發人們憂慮：當中共 攻打台灣 時，是否可依靠美國出兵協防，或像以前放棄中華民國在大陸的援助，一走了之呢？有人發表文章說，中共攻打台灣時，美國不會出兵。真的嗎？

中共對攻打台灣畫了許多紅線，如美軍機降落台灣、美軍艦停泊台灣、美軍進駐台灣、台灣宣布獨立等等。實際上，嚇唬的程度居多。前不久，美國運輸機降落台北，中共吱聲要打台灣了嗎？中共確實害怕美軍力量介入台灣，最怕美國支持台灣宣布獨立，打吧，怕敵不過美國；不打，有失國格。所以畫紅線來嚇唬台灣和美國。

台灣想獨立，是中共逼出來的，如同逼出港獨一樣，都是害怕被專制的共產黨統治。其實，港台都沒有獨立的需要和條件。同為漢民族，既非外蒙也非西藏與維吾爾族，為何鬧獨立？或曰：同為英國人的美國可以獨立，台灣有何不可？美國離英國隔大西洋，英王鞭長莫及，鄰近的蘇格蘭始終無法獨立。如果台灣遠在新加坡，還勉強可試行獨立。美國心知肚明，故壓制某些想搞台獨者，避免中共有攻台藉口，除非不得已，美國確實不想出兵。

不管台灣獨立與否，習近平無時無刻不在做攻打台灣的夢。唯其如此，攻下連毛澤東都解放不了的台灣，他的地位才能與之比肩，終身掌權。他早就放話，台灣問題不能永遠拖下去。

中華民國已是比較成熟的民主國度，儘管地域縮得很小，但沒有台灣問題。台灣騷擾大陸了嗎？沒有；台灣妨礙中共政權維穩嗎？也沒有。自鄧小平搞改革開放以來，台灣一直在幫助大陸發展經濟。只有大陸問題，市場經濟(資本主義經濟)搞上去，沒有民主政治相匹配，才是問題的實質。機艦繞台、打壓台灣國際空間，大陸才是製造問題者。即便攻下台灣，也無法解決大陸的專制政權永固問題。

中共確實有攻下台灣的能量，唯一忌憚是美國干預。如果習近平料定美國不會出兵，早就動手了。如果解放軍先用導彈摧毀台灣防禦系統，違反中美三個聯合公報和平解決兩岸爭端，美國具備遠程打擊能力，完全有理由和辦法摧毀大陸導彈基地，封鎖台灣海峽，阻斷中共機艦渡海攻台。

中國航母艦群根本無法阻斷來自日本及太平洋基地的美國航母。只要蔡英文總統或後繼者不像阿富汗甘尼總統夾美金臨陣脫逃，與守衛台灣的將士共存亡，美國人絕不會一走了之，而會全力狙擊解放軍渡海部隊，第二個古寧頭戰役將再現。

習近平應清楚，中國要建立一支航母艦隊能有效阻斷美國航母艦群，或發展近前蘇聯的保證相互毀滅核武力量，使美國不敢干預中共攻台，至少還得15到20年。不論習近平強行延任或有什麼樣接班人，專制政權絕不致再延續15、20年，大陸早晚會走上民主化，使兩岸民主和平歸一。

奉勸大陸當政者，記取歷史教訓，認清早就沒有台灣問題了，只有大陸問題。老大哥蘇聯都否定共產主義了，中共不甘心退場，還搞什麼具中國特色的社會主義。地大物博、人口眾多的大陸已夠你們做實驗了，如果優越，港台自然樂意歸依，無需強逼和用武。請留一片自由的樂土作鏡子吧！不要照著鏡子覺得自己太醜，就怪港台是哈哈鏡，非要砸碎不可。